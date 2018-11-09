مال وأعمال

بحث وزير المالية الدكتور نايف الحجرف أمس ووزير التخطيط والتعاون الدولي في اليمن محمد السعدي سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية والأوضاع الاقتصادية الراهنة باليمن.

وقالت وزارة المالية في بيان صحافي ان اللقاء تطرق لاستعراض جهود ومساعي اليمن لاستئناف تنفيذ المشاريع التنموية واعادة اعمار المناطق المتضررة. واضافت ان اللقاء بحث جهود ومساهمات الدول والمؤسسات والصناديق المانحة للمشاريع التنموية في اليمن ومنها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي.

حضر اللقاء سفير اليمن لدى البلاد د.علي بن سفاع والوكيل المساعد لقطاع الشؤون الاقتصادية بـ(المالية) نبيل العبدالجليل.

