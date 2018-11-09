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مال وأعمال

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وزارة التجارة شاركت في ورشة عمل حول براءات الاختراع


شاركت وزارة التجارة والصناعة في ورشة عمل حول الأنظمة الالكترونية لعمل واجراء طلبات براءات الاختراع، نظمها مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وناقش المتحدثون في الورشة وهم المهندس مصعب الفضالة، والمهندس ابراهيم العبودي ونورة الحكير أساسيات صياغة طلب براءة الاختراع وأساسيات الفحص الموضوعي لطلب البراءة وتطرقوا الى آليات السداد المالي الالكتروني لدى مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما عرف المتحدثون بالمنصة الالكترونية لمقدمي طلبات براءة الاختراع (نظام حماية) والخدمات الالكترونية المقدمة من مركز خدمة العملاء لدى المكتب وكذلك تم الحديث عن اجراءات سير الطلب من الادارة وحتى المنح لدى المكتب.
و تم اجراء تطبيق عملي على كيفية استعمال نظام حماية لايداع طلب براءة الاختراع وكيفية الرد على نتيجة التدقيق الشكلي وعلى نتيجة الفحص الموضوعي.


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