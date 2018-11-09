مال وأعمال

وافق مساهمو الشركة الوطنية العقارية على تنفيذ تحويل دين شركة أجيليتي انفستمنت هولدنج لميتيد الى أسهم في رأسمال الشركة بواقع تحويل قيمة أصل الدين البالغ 31 مليون دينار الى 272.8 مليون سهم في رأسمال الشركة، وذلك بقيمة اسمية 100 فلس للسهم الواحد وعلاوة اصدار.

ويتم تنفيذ تحويل الدين عن طريق زيادة رأسمال الشركة الوطنية العقارية الى 136,142,510.200 دينار، وبحيث يتم تخصيص تلك الزيادة لصالح شركة أجيليتي انفستمنت هولدنج ليميتيد التي ستبلغ حصتها في الوطنية العقارية نسبة 20.04%. ويذكر أن شركة أجيليتي انفستمنت هولدنغ ليميتيد هي شركة تابعة لشركة اجيليتي للمخازن العمومية.

وقال نائب رئيس مجلس ادارة الشركة والرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان العيسى: «قامت الوطنية العقارية باتخاذ هذا القرض القابل للتحويل بهدف تعزيز سيولتها ودعم عملية تطوير مشاريع كبرى كانت في مراحلها الأولى، بالاضافة الى مواصلة انتهاز الفرص الجديدة التي تحقق لها العوائد على المدى الطويل. ويشرفنا أن تحوز «الوطنية العقارية» على دعم من مجموعة رائدة مثل مجموعة شركات أجيليتي في توجهنا الاستراتيجي المحافظ الذي يهدف الى تحقيق النمو المستدام لشركتنا ومساهمينا». وتم التوقيع على اتفاقية القرض القابل للتحويل في شهر فبراير 2017 بقيمة اجمالية قدرها 31 مليون دينار.

