مال وأعمال

لقيت خدمة «بيتك اكسبرس» KFH Xpress لتحويل الأموال بشكل فوري وسريع وامن الى معظم دول العالم، التي اعلن بيت التمويل الكويتي «بيتك» اطلاقها مؤخرا، اقبالا من العملاء تمثل في عدد من عمليات التحويل، بالاضافة الى كم كبير من الاستفسارات تلقته الخدمة الهاتفية في «بيتك» حول الخدمة الجديدة، يعكس مدى اهتمام العملاء وتوجههم لاستخدامها، ورغبتهم في الاستفادة من مزاياها العديدة ومنها تحويل الاموال مباشرة من حساب العميل من خلال الخدمة المصرفية عبر الانترنت KFH Online او تطبيق kfhonline للهواتف الذكية، الى المستفيدين في أي مكان وفي اي وقت من خلال بشكل آمن وسريع، مما يوفر الوقت والجهد، ويساعد في تسهيل عملية تحويل الاموال بأمان، ومن خلال عدة خيارات للاستلام وباسعار

تنافسية وبتغطية شاملة لكل دول العالم تقريبا.

وتقدم الخدمة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وباسعار تنافسية على مستوى السوق، من حيث سعر التحويل المميز ومصاريف الخدمة، كما ان الخدمة متميزة وموافقة لاحتياجات شريحة واسعة من العملاء، ومناسبة لتطلعاتهم، حيث تم تصميم وهيكلة الخدمة وفق الضوابط والاعتبارات التنظيمية والرقابية، مع مراعاة جميع الاحتياجات والمتطلبات المناسبة للعملاء، وفق اعتبارات الجودة والسرعة والامان والسعر، وتعتبر خدمة «بيتك اكسبرس» الوسيلة المثالية لتحويل الاموال عبر الحدود.

وتوفر خدمة «بيتك اكسبرس» عدة خيارات لاستلام الأموال حسب رغبة العميل وظروف المستلم في البلد المرسل اليه، فاما أن يكون الاستلام نقدا، أومن خلال الايداع في حساب مصرفي للمستفيد باحد البنوك، أويتم التسليم يدا بيد عند باب المنزل في بعض الدول المتاح بها الخدمة، كما يستطيع العميل الغاء عملية التحويل واسترجاع الأموال المحولة، اذا لم يتم تحصيلها، دون اية مصاريف اضافية، كما يمكنه قبل ان يتخذ قرار التحويل ان يعرف سعر التحويل وقيمة الرسوم، وذلك لتحقيق اعلى درجات الشفافية والثقة في تنافسية الخدمة، من حيث الكلفة، وجودتها، ومن حيث المزايا والتسهيلات.

وتؤكد الخدمة الجديدة جهود «بيتك» المستمرة لتقديم افضل الخدمات والمزايا لعملائه، وتوظيف قدراته وامكانياته التقنية، وانظمته وبرامجه المتطورة، لتعزيز منظومة خدماته الالكترونية، وحصته السوقية، وتحقيق أفضل خدمة مصرفية للعملاء، حيث يواصل «بيتك» هيكلة وتقديم افضل الخدمات والمنتجات لعملائه، بناء على معرفة حقيقية باحتياجاتهم المصرفية من خلال التواصل المباشر، واستقصاء ارائهم حول الخدمات قبل وبعد واثناء تقديمها، وضمن جهود ترسيخ موقع «بيتك» ودوره في سوق التجزئة المصرفية، وتوسيع مجالات العمل لتحقيق افضل العوائد والمزايا لعملائه.

