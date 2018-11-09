مال وأعمال

قامت شركة مشاريع الكويت (القابضة) بالتعاون مع مجموعة الخليج للتأمين وشركة العقارات المتحدة برعاية ملتقى التعاون المصري الكويتي الذي أقيم تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الأحمد الصباح.

وركز الملتقى الذي عقد تحت عنوان «شركاء أشقاء» على العلاقات الاقتصادية التي تربط البلدين والفرص الواعدة للتعاون على مختلف المستويات، بما في ذلك الاستثمارات.

قال الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك في شركة المشاريع مسعود حيات «يوفر ملتقى التعاون المصري الكويتي منصة لرجال الأعمال من كلا الجانبين لبحث ومناقشة الفرص الاستثمارية. لدى شركة مشاريع الكويت، ممثلة بكل من مجموعة الخليج للتأمين والعقارات المتحدة، استثمارات وأنشطة كبيرة في مصر، ومن المهم بالنسبة لنا الجلوس مع نظرائنا لمناقشة الفرص المستقبلية في كلا البلدين».