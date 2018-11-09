مال وأعمال

اظهرت بيانات رسمية ان واردات الصين من النفط الخام سجلت في اكتوبر الماضي مستوى قياسيا جديدا على الصعيد اليومي.

وأوضحت البيانات التي أعدتها الادارة العامة للجمارك الصينية ان واردات الصين قفزت بنسبة 31?5 في المئة على أساس سنوي لتبلغ 40?80 مليون طن أو ما يعادل 9?651 ملايين برميل يوميا حيث كان الرقم القياسي السابق 9?646 ملايين برميل يوميا وجرى تسجيله في ابريل الماضي.

وأشارت الى ان الواردات سجلت خلال أكتوبر الماضي كذلك نموا بنسبة 6?1 في المئة مقارنة بسبتمبر السابق له الذي بلغت الواردات النفطية فيه 9?10 ملايين برميل يوميا. وظلت منطقة الشرق الأوسط أكبر مصدر للنفط للصين وهي ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة. يذكر ان الصين قررت عام 2015 زيادة الحصص النسبية لواردات النفط الخام غير التابعة للدول في ظل سعيها لجذب المزيد من رؤوس الاموال في القطاع الخاص.

وتسمح الحكومة الصينية لمصافي النفط المحلية ذات الكفاءة العالية باستيراد النفط الخام في حال قللت طاقتها الانتاجية او نصبت منشآت تخزين للغاز الطبيعي وتتراوح انتاجية هذه المصافي المحلية بين 20 و100 ألف برميل يوميا.

