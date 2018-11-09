مال وأعمال

تحت عنوان «ريادة الأعمال الاجتماعية»، عقد «منتدى مساندة المرأة» يوم أمس الأول في غرفة تجارة وصناعة الكويت، نسخته الجديدة بحضور السفيرة التركية لدى كويت، عائشة كويتاك، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت، لورانس ر. سيلفرمان.

واستضاف المؤتمر كلاً من رئيسة مجلس إدارة مجموعة شركات «ليماك» التركية، إيبرو أوزدمير، مها البغلي، عضو المجلس البلدي ومؤسسة شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية، سناء الغملاس مؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة أمنية، بلسم الأيوب، مؤسسة شركة «بلسم العالمية»، حصة الحميضي، إحدى مؤسسي «نقاط».

وانطلق المنتدى بحلقة نقاشية مع إيبرو أوزدمير حول أعمال مؤسسة ليماك نحو تمكين المرأة اقتصادياً داخل الكويت وخارجها، تحدثت خلالها عن حياتها المهنية مبينة أنها حرصت من خلال ترؤسها مجموعة شركات ليماك التي أسسها والدها، على الاستثمار في فئة الشباب وعلى وجه الخصوص النساء الشابات في الدول التي تعمل فيها ليماك باعتبار ذلك هو الاستثمار الحقيقي في موارد ثمينة ومستدامة لمستقبل التطور والازدهار الاجتماعي والاقتصادي. وقالت: «في الكويت، تقوم شركة ليماك أيضاً بالاستثمار في طالبات كويتيات في مجال الهندسة حيث يتم تدريبهن مهنياً عبر برامج التبادل الدراسي والعمل في مقر عمليات الشركة وكذلك توفيرهن بفرص وظيفية حيث يمكهن توظيف امكانيتهن بما يعود بالمنفعة على الكويت.» وفيما تقوم مجموعة ليماك بالعمل على تطوير مطارات وجسور في تركيا والكويت والعديد من الدول الأخرى، كما شدّدت أوزدمير على حاجة البلاد إلى الكفاءات المحلية لتطوير وإدارة البنية التحتية لاستدامتها والتقدّم بها. واختتمت أوزدمير حديثها قائلةً إن العمل بجهد وتفاني هو الذي يثمر بالصعود في السلم الوظيفي والنجاح مهنياً، كما على النساء دعم بعضهن للنمو والنجاح معاً.

وتلا الحلقة النقاشية جلسة حوارية عن ريادة الأعمال الاجتماعية مع مها البغلي، سناء الغملاس ، بلسم الأيوب وحصة الحميضي، اللواتي نجحن في تأسيس مشاريع تجارية ذات أهداف تنموية اجتماعية بحيث تدعم هذه المشاريع الجانبين الاقتصادي والاجتماعي عبر خلق وظائف من ناحية ومساعدة مختلف الفئات والقضايا الاجتماعية وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في الاقتصاد.

وقام بإدارة الحوار مستشارة المنتدى الدكتورة العنود الشارخ، وهي المدير التنفيذي لشركة ابتكار للاستشارات الاستراتيجية والمستشار الاستراتيجي لمنتدى مساندة المرأة.

وفي الحلقة النقاشية الثانية، ركزت المشاركات في الحلقة على مشاركة تجربتهن وما تعلمناه من ذلك.

وتحدثت سناء الغملاس عن أهمية وضع أسس للمشروع المستهدف لأن ذلك سيقوده نحو التقدّم والنجاح، وهو ما قامت به عبر مشروع «أمنية» لإعادة تدوير البلاستيك، والذي بدأ بفكرة حصلت على انتقاضات كثيرة من جهات، إلا أن التركيز على أسس المشروع وأهدافه والمثابرة في العمل بأيدينا وكذلك تفاؤل واستجابة المجتمع من حولنا كانوا دوافع لمواصلة العمل على رسالتنا وتحقيقها. واليوم، أنصح كل امرأة تريد تحقيق رؤيتها إلى العمل بما تريده بنفسها وعدم انتظار مساعدة من الآخرين.

ومن ناحيتها، قالت حصة الحميضي ان ريادة الأعمال الاجتماعية هي دمج ما بين فكرة العطاء والهدف التجاري، وهو ينبع من ثغرة اجتماعية، حيث انه طريقة أكثر استدامة للعمل الاجتماعي في بيئة اقتصادية رأسمالية. وجاءت فكرة مؤسسة نقاط من حاجة لسد ثغرة في التواصل الابداعي في الكويت. وكانت أول تجربة لمؤتمر نقاط ناجحة جداً إذ جذبت مبدعين من جميع أنحاء المنطقة. واليوم يجذب أكثر من 6 آلاف مشارك ليكون بمثابة سياحة ابداعية إلى الكويت. وتابعت الحميضي حديثها قائلةً إن الابداع والريادة هي كيفية تطوير الفكرة ووضع الحلول التي تستهدف نطاق أوسع من حدود الكويت، ونصحت الشابات ألا يترددن في أخذ النصيحة والمشورة والعمل بها.

أما مها البغلي، فرَوَت كيف أن المسؤولية الاجتماعية هي ليست عمل خيري، بل برامج مستدامة تعود بالفائدة على المجتمع وعلى المدى الطويل. وقالت إن عملها في مؤسسة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية التي أسستها منذ سنوات، أسهم في وضع اللبنات لما أرادت القيام به داخل المجلس البلدي ومشاركة خبرتها في هذا المجال فيما يسهم إيجابياً في تقدّم الكويت، حيث تركز على كيفية تطبيق المعايير والبرامج التي نحتاج إليها مثل العمل على حماية البيئة وتحفيز الشعب على المشاركة في هذه المساعي عبر ورش والتفاعل مع نشطاء في المجتمع. واختتمت حديثها بالقول ان الشغف هو الذي يدفعنا إلى النجاح واليوم في الكويت النساء أصبحن ناجحات في أي مجال كان، وأنها تعلمت ريادة الأعمال الاجتماعية من المرأة الكويتية وكل ما حققتها منذ عقود.

من جهتها، قالت بلسم الأيوب ان الشخص الرائد في الأعمال الاجتماعية هو الذي يجد الحل بنفسه لمشكلة في مجتمعنا من دون دعم من جهة حكومية أو خاصة.

حلقة تفاعلية

اختتم المنتدى نشاطه بحلقة تفاعلية قادتها كاثي كورمان فري من جامعة جورج واشنطن، الولايات المتحدة، إذ قامت بدعوة متطوعة للمشاركة بفكرة مشروع أمام الجمهور وتطوير هذه الفكرة بمساندة من قبل شركاء المنتدى والمتحدثات والحضور لوضع أسس المشروع التجاري في ريادة الأعمال الاجتماعية.

عن «منتدى مساندة المرأة»:

منتدى مساندة المرأة (WMF) هي منظمة ذات رؤية ترمي إلى زيادة عدد النساء اللاتي تشغلن مناصب قيادية في القطاع الخاص. وتتمثل مهمة المنتدى في توفير برامج تنموية تستهدف جميع النساء العاملات في قطاع ريادة الأعمال وقطاع الشركات، بالإضافة إلى إقامة منتديات دورية لتبادل المعرفة والأفكار وخلق فرص للتواصل، علاوة عن البرامج الإرشادية وجمع البيانات عن المواضيع ذات صلة ونشرها. وانطلق منتدى مساندة المرأة في 10 مايو 2016 خلال أولى منتدياته تحت عنوان «الاستدامة في ريادة الأعمال» والتي تبعتها منتدى آخر في شهر نوفمبر من العام ذاته، وذلك تحت عنوان «صعود السلم الوظيفي». وفي عام 2017، قام المنتدى بتنفيذ أول برنامج إرشادي تجريبي له متخصص في ريادة الأعمال، وتم عرض نتائج هذا البرنامج في تقرير مفصّل عن فعالية البرنامج في تحقيق أهدافه الموضوعة. وسيتم استخدام هذه النتائج في تطوير البرامج الإرشادية القادمة التي ستواصل استهداف رائدات الأعمال والعاملات في الشركات.