مال وأعمال

وقعت شركة ماجروهيل أديوكيشن اتفاقية جديدة مع الجامعة العربية المفتوحة تقوم من خلالها بتوفير مواد تعلم رقمية ذات فعالية عالية للطلبة في تسعة أقطار. وسيكون بإمكان الطلبة في جميع التخصصات الرئيسة الحصول على مواد ماجروهيل أديوكيشن .

وستقوم ماجروهيل أديوكيشن بتوفير مواد ماجروهيل الرقمية العالية الجودة إلى طلاب الجامعة العربية المفتوحة في جميع فروعها التسعة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وسيتمكن الطلاب في جميع المجالات وفي السنتين الأولى والثانية من دراستهم بالحصول على مواد الدراسة الرقمية لمجروهيل اديوكيشن والتي أظهرت الأبحاث أنها تساعد في تحسين الدرجات، ومعدلات النجاح. إن شركة علوم التعلم ماجروهيل أديوكيشن والجامعة العربية المفتوحة يحتفظان بعلاقة طويلة الأمد ، حيث عملا معاً في السنوات الأخيرة نحو التحول الرقمي للجامعة. وقررت المنظمتان المرموقتان الآن اتخاذ خطوة إضافية باتفاقية مدتها ثلاث سنوات. لن تقوم ماجروهيل فقط بتوريد مواد ماجروهيل المخصصة خصيصا لتلبية احتياجات الجامعة العربية المفتوحة وإنما سوف تعمل أيضًا كشريك استراتيجي في مبادرات التسويق والمسؤولية الاجتماعية.

وتستخدم ماجروهيل اديوكيشن تقنية يمكن تكييفها لإضفاء طابع شخصي على تجربة التعلم للطلاب ومساعدة المعلمين على أن يصبحوا أكثر فعالية. ويتم استخدامها من قبل الملايين من الطلاب كما أنها تمنح المعلمين المرونة اللازمة لتدريس مقرراتهم في الوقت الذي يتم تزويد الطلاب بمنتجات ذات جودة عالية بأسعار معقولة وهذه المنتجات مصممة لمساعدتهم على تحقيق نتائج ايجابية في التعلم. إن شركة جرومور هي أكبر مزودي حلول التعلم في المنطقة. وهي الشريك الحصري لشركة ماجروهيل اديوكيشن في الكويت. ولديها 14 مكتبة داخل الحرم الجامعي للجامعات في جميع أنحاء المنطقة ، وتعتبر جرومور وبشكل استراتيجي لتقديم المحتوى لمعظم المؤسسات الاتحادية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

و«استرشادا بالرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبدالعزيز ، رئيس مجلس الأمناء ، والأعضاء الآخرين في الجامعة العربية المفتوحة فإنها تلتزم بتوفير تعليم عالي الجودة للطلاب في جميع الدول العربية منذ إنشائها في عام 2001» ، وصرح الأستاذ محمد الزكري ، رئيس الجامعة العربية المفتوحة قائلا. «لغرض تحقيق أهدافها فان الجامعة تتبنى مفهوم التعليم المفتوح الذي يتضمن معايير أكاديمية عالية ، باستخدام أحدث تقنيات التعليم والمعلومات وإقامة شراكات استراتيجية مع منظمات مرموقة للغاية وأن هذه الشراكة مع ماجروهيل هي نتيجة لهذه الاستراتيجية. وتأمل الجامعة أن تساعد هذه العلاقة مع ماجروهيل على تعزيز جودة وقيمة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة العربية المفتوحة لطلابها.

