مال وأعمال

أعلنت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2018 محققة إجمالي إيرادات بلغ 15?12 مليون دينار (نحو 49?89 مليون دولار) بارتفاع 14 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.

وقالت «المركز» في بيان صحافي أمس الخميس إن إيرادات الرسوم وأتعاب إدارة الشركة ارتفعت 36 في المئة مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 6?9 ملايين دينار (نحو 22?77 مليون دولار) في حين بلغ صافي الربح لمساهمي الشركة الأم 4?14 ملايين دينار (نحو 13?66 مليون دولار) بواقع 9 فلوس للسهم وبهامش ربح 27 في المئة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للشركة مناف الهاجري قوله إن (المركز) حققت أداء ماليا إيجابيا عبر أنشطتها في إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية إذ ارتفعت إيرادات الرسوم والأتعاب من خدمات إدارة الأصول بنسبة 19 في المئة لتصل إلى 5?15 ملايين دينار (نحو 16?99 مليون دولار).

وأضاف الهاجري أن إيرادات الرسوم والأتعاب من الخدمات المصرفية الاستثمارية ارتفعت لتصل إلى 1?79 مليون دينار (نحو 5?9 ملايين دولار) وأن استثمارات الشركة حققت دخلا بلغ 8?17 ملايين دينار (نحو 26?96 مليون دولار) وعوائد بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي. وذكر أنه بالنظر إلى سياسة (المركز) المتحفظة في تقييم الأصول تم احتساب مخصصات مجمعة بواقع 2?7 مليون دينار (نحو 809 ملايين دولار) تعكس ظروف الدورة العقارية السائدة حاليا في بعض أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.

