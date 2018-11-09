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يحل الكويت ضيفا على السالمية في 06:35 مساء اليوم في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، وفي 04:15 مساء يحل القادسية ضيفا على الشباب ضمن الجولة ذاتها، والتي تأتي في ختام القسم الاول من الدوري.

في المباراة الاولى يطمح الكويت الى الحفاظ على الصدارة التي يتربع عليها برصيد 22 نقطة كي ينهي القسم الاول في وضع مريح يمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة في استعداداتهم للقسمين الثاني والثالث من البطولة.

ويعول مدرب الكويت محمد عبد الله على اللاعبين: حميد القلاف وسامي الصانع وحسين حاكم وفهد حمود ومشاري غنام وعبدالله البريكي وشريدة الشريدة والعاجي جمعة سعيد والتونسيين حمزة الاحمر وصابر خليفة ويعقوب الطراروة وفيصل زايد.

في الجهة الاخرى يريد السالمية انتزاع الصدارة حيث ياتي حاليا في المركز الثاني برصيد 20 نقطة، وهو يمتلك فرصة اختطاف الصدارة من الابيض حال تمكنه من الفوز اليوم.

ويدرك السماوي صعوبة المباراة الا انه يدرك ايضا الفوائد العديدة التي سيجنيها حال تمكن من الفوز وانهى القسم الاول متصدرا للترتيب. ويعول الجهاز الفني للسالمية على اللاعبين: نواف المنصور ومساعد طراد وطارق خطاب واحمد عبد الغفور وغازي القهيدي وفهد مرزوق وبدر السماك وفواز العتيبي والسوري فراس الخطيب والاردني عدي الصيفي والبرازيلي فابيانو.

وفي المباراة الثانية يطمح القادسية الى تعويض ما فاته حيث يمتلك 13 نقطة بعد خسارته في الجولة الماضية امام السالمية 1-2.وفي الجولة قبل الماضية امام الكويت 0-1.

ويعول الروماني ايوين مارين مدرب القادسية على اللاعبين خالد الرشيدي وعامر المعتوق وابيابوي بكر وخالد ابراهيم والسوري اسراء حموية وعبد الله ماوي واحمد الظفيري وصالح الشيخ وبدر المطوع واكسل ماي.

في الجهة الاخرى يمتلك الشباب طموحات مشروعة في الفوز رغم امتلاكه خمس نقاط فقط حصل عليها خلال مشواره في الدوري حتى الآن.

