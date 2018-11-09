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فرضت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد العربي لكرة القدم، عقوبات على نادي القادسية، على خلفية المخالفات الواردة في تقارير لقائه مع ضيفه الزمالك المصري، الذي انتهى بالتعادل 1 - 1 في إياب دور الـ32 لبطولة كأس زايد للأندية العربية.وقررت اللجنة ،في بيان نشرته اول من امس، توجيه لفت نظر للقادسية، كما فرضت غرامة قدرها 25 ألف دولار، فيما أشارت إلى أن القرار قابل للطعن وفق لائحة الاستئناف بالاتحاد العربي.

وتضمن كتاب الاتحاد العربي الموجه للاتحاد الكويتي ان القادسية ارتكب مخالفات خلال اللقاء، متهما النادي بالتقصير وانه المسؤول عن تصرفات مسؤوليه وجمهوره.

وكانت المباراة توقفت لعدة دقائق في بدايتها قبل ان تستأنف ،عقب دخول مسؤولي الزمالك والبعثة الدبلوماسية المصرية، الى المنصة الرئيسية.

