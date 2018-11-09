محلية

هل يعقل بعد كل هذه المناقشات الطويلة بشأن الرياضة الكويتية أنه الى الان الـ IOC (اللجنة الاولمبية الدولية) لا تعلم الاتي في الرياضة الكويتية:

1 - إن الجمعية العمومية في هيئاتنا الرياضية خصوصا في الاندية هي سبب أزمة الرياضة الكويتية؟ أتمنى ان يكون النظام الاساسي الجديد الذي أقرته الـ IOC قد عالج مثالبه السابقة.

2 - إن الصراع على الكراسي الرياضية أصبح جزءا من العملية السياسية في الكويت ؟ فكم رياضي وصل الى أعلى المراتب السياسية بواسطة الرياضة ؟ فالرياضة أصبحت سياسة في دولة الكويت.

3 - إن أغلب الاندية الرياضية تعمل لمصلحتها أولا ومن ثم لمصلحة الرياضة الكويتية واللاعبين.

4 - إن تكتل بعض الاندية يتغير في اتجاهاته بناء على مراكز القوة في المجتمع الرياضي و ليس لفائدة الرياضيين.

5 - إن الفاشل من الرياضيين العاملين في الادارة الرياضية له نصيب أكبر من الناجح... بسبب ما يملكه من قوة في التصويت في الجمعيات العمومية.

6 - إن من كان يعرف ماهية الرياضة و كيفية ادارتها قد ابعدوا... او... ابتعدوا بأنفسهم عما يحدث من سوء ادارة بعض الهيئات الرياضية (زمن المخلصين والطيبين) لاسباب واضحة لمن يعرف الرياضة الكويتية.

7 - إن ما يحققه الرياضيون في هذه الايام او خلال سنوات الايقاف الثلاث جاء من ادارة اللاعبين لأنفسهم ولم يحتاجوا الى بعض مجالس الادارة التي لا تعرف كيف تدير الرياضة؟ فأين حقهم في مناقشاتكم المكوكية مع الحكومة و هيئة الرياضة؟

8 - إن المحاورات واللقاءات الحالية التي تحدث بينكم و بين ممثلي الحكومة لوضع برنامج زمني لرفع الايقاف قريبا مهدد بأن يفشل لأن النفوس مريضة لدى بعض الرياضيين؟

9 - إن ما ستتوصلون اليه في اجتماعاتكم لرفع الايقاف سيعيد الوضع السابق الى ما كنا عليه (منذ ثلاث سنوات) وهو ان الحكومة تدفع وتراقب الاموال الحكومية فقط وهنا فإننا نتأسف على السنوات الثلاث التي تم فيها ايقاف الرياضة الكويتية؟

10 - لن ازيد أي شيء في هذا البند واتركه لكم لكي نرى قراركم الاخير؟... والله من وراء القصد.

