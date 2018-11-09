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أشاد رئيس جهاز الأمن الوطني الشيخ ثامر العلي بعطاء لاعب النصر والعربي والأزرق السابق طلال نايف،سواء مع المنتخب او الاندية التي مثلها خلال مسيرته الكروية. جاء ذلك خلال استقبال العلي للاعب الذي قدم له الدعوة لحضور مباراة اعتزاله التي ستقام برعاية رجل الأعمال بدر العتيبي وتجمع المنتخب الكويت مع ضيفه البحريني وديا يوم 15 نوفمبر الحالي.

وتمنى الشيخ ثامر التوفيق لنايف، وطالبه بالاستمرار في خدمة الكرة الكويتية في الفترة المقبلة من خلال العمل في المجال الاداري او الفني.

ووجه نايف الشكر للشيخ ثامر على المساهمة في اعتزاله، كما حرص اللاعب على اهدائه درعا تذكارية بهذه المناسبة.

