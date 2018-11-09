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أضاف منتخب الكويت ميدالية برونزية إلى رصيده في منافسات البطولة الآسيوية الثامنة لرماية الأطباق الطائرة والـ 11 لرماية أسلحة الرصاص وضغط الهواء.

وبذلك يرفع المنتخب رصيده في البطولة المقامة في مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الأولمبي إلى أربع ميداليات هي ذهبية واحدة وفضيتان وبرونزية. وتمكن المنتخب المكون من الرماة حمد النمشان وسعد العجمي وعلي المطيري من إحراز المركز الثالث لمسابقة المسدس 10 أمتار للفرق خلف منتخب الصين الذي توج بالذهب وحل أولا يليه منتخب سنغافورة ثانيا محرزا الميدالية الفضية. وشهدت منافسات المسابقة نفسها لفئة الفردي اكتساحا صينيا للمراكز الثلاثة الأولى عبر الرماة وي جياي وهونغ جونز و زهانغ هو الذين حصدوا الميداليات الذهبية والقضية والبرونزية على التوالي.

وتابع منتخب الصين تألقه اللافت في البطولة إذ أحرز فريق السيدات الصيني المركز الأول والميدالية الذهبية في مسابقة المسدس 10 أمتار للفرق متفوقا على نظيره التايواني الذي حل ثانيا في حين نال منتخب سنغافورة المرتبة الثالثة.وتوجت الرامية الصينية جيانينغ رانكسين بالميدالية الذهبية لنفس المسابقة لفئة الفردي متقدمة على الرامية السنغافورية تيه هونغ التي جاءت ثانية محرزة الميدالية الفضية بينما حلت الصينية لي اكسي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

