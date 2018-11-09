دفتر أحوال

سيطرت فرق الإطفاء فجر أمس على حريق هائل اندلع في سكراب يحتوي على أخشاب وكونتينرات كيبلات بمساحة 500 متر مربع في منطقة أمغرة دون وقوع إصابات.

ووفق مصدر إطفائي أن بلاغاً ورد فجر أمس لغرفة عمليات الإطفاء يفيد باندلاع حريق في سكراب أمغرة، وعلى الفور توجه رجال إطفاء 5 مراكز وهي الجهراء الحرفي والتحرير والعارضية والهلالي والصناعي والإسناد إلى موقع الحريق حيث تبين بأن سكراباً بمساحة 500 متر مربع يحوي مجموعة كبيرة من الأخشاب وكونتينرات كيبلات وحديداً اندلعت به النار فتم على الفور إخلاء الموقع من العمال ومن ثم مكافحة النار من خلال عزلها بواسطة الجرافات وتكثيف رش الماء والمواد الخاصة بالحرائق حتى لا تمتد إلى المباني والمخازن المجاورة.

وأكد المصدر أن عملية إخماد النار استمرت 6 ساعات دون حدوث إصابات، مشيراً إلى أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

