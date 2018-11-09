دفتر أحوال

تسبب حادث تصادم وقع عصر أول أمس على طريق الجهراء باتجاه المطلاع بإصابة 4 مواطنين تم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الجهراء.

وكان بلاغ ورد عصر أول أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوقوع حادث مروري على طريق الجهراء باتجاه المطلاع، وعلى الفور توجه رجال المرور والإسعاف والإطفاء لموقع الحادث حيث تبين بأن سيارتين اصطدمتا ما نتج عنه انقلاب واحدة وإصابة 4 أشخاص بجروح وكسور تم نقلهم بسيارات الإسعاف الى مستشفى الجهراء وإدخالهم غرفة العناية.

رجال الإطفاء والمرور استطاعوا سحب السيارتين من الطريق وتسهيل حركة المرور.

