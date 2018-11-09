دفتر أحوال

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي شركة طيران بأن تؤدي الى مواطن 650 ديناراً تعويضا عن الضرر الادبي الذي لحق به نتيجة تأخير رحلته المتجهة من القاهرة الى الكويت.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها القطان عن المواطن مؤكدا على سند من القول انه قام بحجز رحلة طيران لدى المدعي عليها متجها من مطار القاهرة الى مطار الكويت للاقلاع الساعة 1:40 ظهرا إلا انها أقلعت في الساعه 8 مساء دون ان تتخذ شركة الطيران ايا من التدابير اللازمة بعد ان انهى المدعي جميع اجراءات السفر، ولما كان المدعي قد أصابته اضرار مادية تمثلت بتوكيله محام في الدعوى بمبلغ 500 دينار وضرر أدبي من جراء فعل المدعي عليه تمثل في الحزن والأسى الذي اصابة نتيجة تأخير رحلته .

وأضاف القطان لما كان ذلك وكانت الشركة المدعي عليها قد أخلت بالتزاماتها التعاقدية وأهملت المدعي منتظرا في صالة السفر لاكثر من ست ساعات ونصف واقفا لا يعلم متى ستقلع الطائرة متجاهلة المسافرين دون أن تتخذ أيا من التدابير اللازمة لتفادي هذا الضرر دون أن تبذل الشركة المدعى عليها أيا من الجهد لتوفير أي سبيل من سبل الراحة حيث انه تم رفض تقديم خدمة الاستضافة في أي فندق أو تقديم أي خدمات اخرى امتثالا لبرتوكول الطيران الدولي في الالتزام بمعايير راحة المسافرين .

