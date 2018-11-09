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توصلت مجموعة من العلماء في جامعة روفيرا وفيرجيل الاسبانية، الى برنامج غذاء منخفض السعرات الحرارية يسهم في انقاص الوزن والتقليل من خطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. البرنامج الغذائي الذي توصل اليه العلماء جاء بعد دراسة شملت 600 شخص يعانون من مشاكل بالوزن الزائد وتتراوح أعمارهم ما بين 55 الى 75 سنة. حيث تم اخضاع هؤلاء المرضى لبرنامج غذائي يعتمد فيه بشكل أساس على الخضار والفواكه والبقوليات والمكسرات، بالاضافة لتناول كميات كبيرة من الأسماك والمأكولات البحرية، وهو نظام متبع في دول حوض البحر الأبيض المتوسط. ولاحظ العلماء بأن 33 في المئة من هؤلاء الذين شملتهم الدراسة قد فقدوا ما نسبته 5 في المئة على الأقل من وزنهم، مقارنة بهؤلاء الذين لم يتبعوا هذا النظام. كما أكد العلماء على ضرورة استبدال اللحوم الحمراء بالبيضاء الموجودة في الأسماك والمأكولات البحرية.

