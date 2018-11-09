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أضاف تطبيق واتساب الخاص بالتراسل عبر الانترنت ميزة جديدة ومفيدة خاصة بتبادل الرسائل الصوتية.

ويلجأ كثير من المستخدمين الى ميزة الرسائل الصوتية في واتساب الذي يستخدمه حوالي 1.5 مليار مشترك شهريا، وقد تحول الى أكثر تطبيقات التراسل عبر الانترنت شعبية في العالم.

ولم يصل التطبيق، الذي اشترته شركة فيسبوك بقيمة 19 مليار دولار، الى هذه الشعبية من فراغ، اذ يعمل بشكل دائم على اضافة خصائص ومزايا جديدة لراحة المستخدم وحمايته.

ففي عام 2018 فقط، أضاف واتساب مزايا مكالمات الفيديو الجماعية والمكالمات الصوتية بالاضافة الى ميزة الملصقات التي أبصرت النور منذ أيام فقط.

أما الميزة الجديدة فهي التشغيل التلقائي للرسائل الصوتية التي تصل الى المستخدم على دفعات، دون الحاجة الى ضغط زر التشغيل على كل مقطع بشكل منفصل.

ويلجأ مستخدمون كثر للتطبيق الى ارسال رسائلهم الصوتية على دفعات، وبشكل متتالٍ ما يعني أن الميزة الجديدة تريح المتلقي من تشغيل كل واحد على حدة، اذ يكفي تشغيل المقطع الأول ليقوم التطبيق تلقائيا بتشغيل الرسائل الصوتية الصادرة والواردة واحدة تلو الأخرى.

وعند نهاية كل رسالة صوتية وبداية الأخرى، يصدر التطبيق مؤشرا صوتيا لينهي المستخدم بذلك.

