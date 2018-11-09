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أعلن مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الادارة العامة للاطفاء العميد خليل عبدالرضا الأمير احصائية حرائق العام الماضي لفترة التخييم التي بدأت في نوفمبر وانتهت في مارس 2017 - 2018، كان هناك انخفاض ملحوظ بنسبة 28% عن العام 2016 - 2017.

وقال العميد الأمير إن أكثر مسببات الحرائق في الموسم الماضي كانت متعمدة، حيث وقع 19 حادث حريق بفعل فاعل، ثم تلته في الأسباب حرائق التماس الكهربائي وعبث الأحداث والأطفال بمصدر حراري ووضع مصدر حراري بالقرب من مواد قابلة للاشتعال وأسباب أخرى بواقع 7 حوادث لكل منهم.

وكانت اقل مسببات الحوادث خلال الموسم الماضي الحمل الكهربائي الزائد وتسرب غاز بواقع حادث واحد لكليهما.

وبمناسبة الموسم الحالي للتخييم دعا العميد خليل الأمير أصحاب المخيمات الربيعية الى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة الوقائية، المرفقة مع ترخيص بلدية الكويت تفاديا لوقوع الحوادث.

وقال العميد الامير بمناسبة قرب بدء موسم التخييم الذي سينطلق في تاريخ 15 من الشهر الحالي عن حرص الادارة العامة للاطفاء على سلامة مرتادي البر بوضع اشتراطات خاصة في الأمن والسلامة للحد من الحرائق.

وأوضح العميد الأمير ما تم اقراره في شأن الاشتراطات الخاصة في مخيمات الأفراد التي تبلغ مساحتها 1000 متر2 ولا تزيد مساحة الخيمة الواحدة عن 100 متر2، انه لا حاجة لمراجعة الادارة العامة للاطفاء لاستخراج الترخيص كما هو معمول به في الأعوام الماضية وذلك تسهيلاً على المواطنين والمقيمين الراغبين في التخييم. وقد تم الاكتفاء بتوقيع تعهد الكتروني من خلال موقع بلدية الكويت لتنفيذ الاشتراطات المرفقة والتي جاءت على النحو التالي:

- أن تكون التمديدات الكهربائية غير مكشوفة، وممددة بحسب اشتراطات وزارة الكهرباء والماء.

- عدم استخدام أي مصدر حراري داخل الخيمة.

- عدم استخدام أرضيات خشبية داخل الخيمة.

- ألا تقل المسافة بين الخيمة والأخرى عن خمسة أمتار، ووضع المطبخ والمولد الكهربائي بعيداً عن الخيام بمسافة لا تقل عن 10 أمتار.

- عدم حرق المخلفات والمحافظة على النظافة العامة.

- أن تكون الاضاءة غير حرارية (LED أونيون أو توفير طاقة) ووضعها بطريقة لا تلامس سقف الخيمة.

- توفير مطفأة حريق من نوع بودرة جافة سعة 4 كيلوغرامات عدد 2 لكل مخيم.

أما في ما يخص المخيمات الربيعية ذات الاستغلال العام، التي تزيد مساحتها عن 5000 متر2، وتستغل للوزارات والهيئات والشركات وما في حكمها، فقال الأمير يجب على طالب الترخيص مراجعة الادارة العامة للاطفاء قطاع الوقاية حسب المحافظة التابع لها المخيم لأخذ الموافقة اللازمة للاستغلال. وناشد العميد الأمير أولياء الأمور بالحرص على سلامة أبنائهم ومتابعتهم باستمرار تفادياً للحوادث التي تصاحب موسم التخييم مؤكداً أن الادارة العامة للاطفاء لديها خطة متكاملة لتأمين مواقع التخييم من خلال مراكز الاطفاء الشمالية والجنوبية اضافة الى الحملات التوعوية التي سوف تنطلق بالتزامن مع بداية الموسم لتقليل نسبة الحوادث.

