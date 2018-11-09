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وجدت دراسة جديدة شملت أكثر من 400 مليون شخص، أن الجينات الوراثية لا علاقة لها بمدى طول عمر الانسان.

ويحدد الحمض النووي العديد من سماتنا، وعندما يصبح التحليل الجيني أفضل وأكثر سهولة، فإنه من المثير للاهتمام استخدامه للتنبؤ بصحتنا وما سنورثه للأجيال القادمة.

ومع ذلك، يتأثر طول العمر بالقدر نفسه من العوامل البيئية، مثل النظام الغذائي وممارسة التدخين، وكذلك العوامل الاجتماعية، مثل الثروة التي يكون من الصعب ادخالها في المعادلة.

ولكن دراسة أجرتها شركة الأبحاث العلمية «Calico Life and Ancestry.com»، أظهرت أن علاقاتنا العائلية تسبب المزيد من عدم اليقين في معادلة الحمض النووي.

وفي الواقع، فإن نسبة 7% فقط من طول عمرنا تعتمد على علم الوراثة، وفقا للدراسة الجديدة. ونظرا للغريزة الحيوانية الموجودة لدينا، يرغب البشر في العيش على قيد الحياة لأطول فترة ممكنة.

