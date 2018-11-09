وليد عبدالله أحمد الدويسان 56 عاماً شيع، الرجال: منطقة العدان، ق2، ش76، م26، ت: 97755004، النساء: القرين، ق2، ش18، م57، ت: 99089036

مريم محمد حاجية، أرملة أحمد محمد ليري 90 عاماً شيعت، الرجال: حسينية أحمد عاشور، بنيد القار، ت: 97911299-65058855، النساء: الخالدية، ق4، ش44، م10، ت: 97862681-24810986

خالد سالم خليفة الحميدة 66 عاماً التشييع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: الدسمة، ق1، ش14، م2، ت: 99720666، النساء: الدسمة، ق1، ش15، م2

شيخة كرم درويش ناصر، أرملة عبدالله جراغ ناصر درويش 83 عاماً شيعت، الرجال: الرميثية، شارع المسجد الأقصى، حسينية عقيلة الطالبين، ت: 66707808، النساء: الرميثية، ق4، شارع أنس بن مالك، حسينية العلوية أم صادق، ت: 99087739

بتول علي حسين، أرملة كنعان حسين حسن الصراف 83 عاماً شيعت، الرجال: ضاحية مبارك العبدالله، مسجد الوزان، ت: 66620550، النساء: مشرف، ق4، ش4، م17، ت: 99967060

نجلاء فهد محمد الذروة الهاجري 50 عاماً شيعت، الفحيحيل، ق4، ش2، م152، ت: 67677799-51165119

ثمر ثامر علي العتيبي 79 عاماً التشييع بعد صلاة الجمعة بصبحان، صباح السالم، ق11، ش2، ج5، م60، ت: 55500859

إنا لله وإنا إليه راجعون