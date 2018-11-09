أول النهار

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي اهمية الوصول إلى خطة وحلول متكاملة مع الجهات المشاركة لإيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي طرأت خلال موجة الأمطار الأخيرة، لافتا الى ان المسؤولية السياسية الملقاة على عاتقه تحتم اداء الدور المطلوب منه بشكل كبير وحيوي.

وقال الرومي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده ووزير الاعلام محمد الجبري بحضور الجهات الحكومية المختصة فيما يتعلق بغرفة عمليات هطول الامطار وهي (فرق الطوارئ- وزارة الاعلام - وزارة الداخلية - هيئة الطرق - الحرس الوطني - الإطفاء - الدفاع المدني - وزارة الكهرباء والماء - وزارة الاشغال - بلدية الكويت ) اننا هنا لوضع خطة متكاملة ناجحة لتلافي تداعيات موسم الامطار وتلافي السلبيات لضمان عدم تكرار الاخطاء، موضحا انه اجتمع بالقيادات في 25 اكتوبر بعد الامطار وحثهم على تلافي الاخطاء، لكن القصور موجود لذلك شكلت لجنه بالموضوع ونتائج التحقيق ستظهر وسنعلن عنها امام الجميع بكل شفافية والتحقيق سيشمل حتى المتقاعدين من الجهات المسؤولة. واوضح ان الاوضاع يوم امس كانت مستتبة وفي حدود السيطرة، متمنياً السلامة للجميع، مضيفاً: والحمدلله كانت الشوارع سالكة، منوها الى انه قدم تعليمات لفرق الوزارة بالاستنفار والاستعداد لأي حالات طفح قد تحدث، موضحا اسباب عدم التجديد لوكيل وزارة الاشغال م. عواطف الغنيم، لضخ الدماء الجديدة في الوزارة. وفيما يتعلق بمدير هيئة الطرق احمد الحصان اوضح الرومي انه تم رفض سفره لأميركا الا انه اصر على السفر، وقلت له ابعث احداً بديلاً عنك الا انه قال سأخرج باجازة مرضية فقلت له لا احد يمنع من اخذ اجازة مرضية اذا كان مريضاً ولم اعطه اذناً رسمياً. وحذر الرومي المواطنين من ربط مرازيم البيوت بشبكة الصرف الصحي ما يتسبب بطفح كبير عند الامطار، موضحا تجهيز الفريق باليات من تناكر ومضخات مياه وتوزيع الفريق في المحافظات. من جهته قال وزير الاعلام محمد الجبري انه بتعليمات من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حث سموه على ايضاح الصورة كاملة للمواطنين والمقيمين عن الامطار والتحذيرات، واليوم حضرت الجهات المختصة كاملة للبحث في اخر التطورات ونأخذ المعلومات من الجهات ونوصلها للجمهور ولدينا 7 مراسلين مباشرة مع الجهات المختصة لنقل الاخبار أولاً فأولاً لبث الطمأنينة للناس، معلنا عن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لحالة الطرق وقت الامطار وفي مختلف الاحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد تعمل على مدار الساعة.

