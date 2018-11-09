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أول النهار

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ثامر العلي ناقش في واشنطن سبل تعزيز العلاقات الكويتية - الأميركية


واشنطن - (كونا): التقى رئيس جهاز الامن الوطني الكويتي الشيخ ثامر العلي بمسؤولين من الادارة الاميركية لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك. وقال جهاز الامن الوطني في بيان تلقته (كونا) الخميس ان ذلك جاء خلال زيارة قام بها الشيخ ثامر العلي الصباح والوفد المرافق الى العاصمة الاميركية واشنطن استغرقت يومين. واضاف انه تم خلال اللقاءات استعراض اوجه التعاون وبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها كما تم بحث اهم القضايا المشتركة التي تهم البلدين على الساحتين الاقليمية والدولية.
ولفت البيان الى قيام الشيخ ثامر والوفد المرافق بزيارة لسفارة الكويت في واشنطن حيث التقوا سفير الكويت لدى الولايات المتحدة الشيخ سالم عبدالله الجابر.


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