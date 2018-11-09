أول النهار

أكد وزير الكهرباء والماء وزير النفط م. بخيت الرشيدي أن الكويت لا تزال في مباحثات ودية جدا مع الإخوة السعوديين حول المنطقة المقسومة للوصول إلى حل لهذه المنطقة، مشددا على أن العلاقات الكويتية - السعودية وثيقة وقادرة على استيعاب أي اختلاف في وجهات النظر. وقال الرشيدي في تصريح صحافي على هامش افتتاحه صباح أمس «مختبر زيوت محولات القدرة الكهربائية» في صبحان: إن السوق النفطية مستقرة جدا بالرغم من الانخفاضات التي حدثت أول من أمس، والكميات متوافرة في الأسواق، ونتوقع أن يستمر هذا الاستقرار إلى نهاية العام. وأعلن عن عقد اجتماع لمجموعة مراقبة الأسعار النفطية الاسبوع القادم في أبوظبي، وسوف يكون هناك مراجعة للاسواق خلال الاجتماع، وحاجاتها لمزيد للنفط الخام، لافتا إلى أن هذا التوازن هو الدور الرئيس الذي تقوم به مجموعة «أوبك» حيث تحرص على التأكد بأن هناك كميات من النفط متوافرة تغطي حاجة المستهلكين في الاسواق العالمة. وردا على سؤال حول مشروع «استيراد الغاز العراقي» قال الرشيدي، لا نزال في مباحثات مع الإخوة في العراق، وسوف نبدأ مع الحكومة الجديدة مباحثاتنا حول مشروع الاستيراد. وحول حالة الطوارئ التي تشهدها الكويت بسبب موسم الأمطار أوضح الرشيدي أن جهود فرق الصيانة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انتشرت في جميع محافظات الكويت لمتابعة المحولات المعرضة لهطول أمطار بشكل أكبر، مبينا أن الأعطال خلال فترة هطول الأمطار كانت عادية جدا ومحدودة وتم التعامل معها بنفس الوقت، وأضاف قائلاً: انتشرت كذلك فرق الصيانة أول من أمس في المنطقة الجنوبية في الكويت وكان التعامل مع هطول الأمطار تعاملاً مهنياً ونشكرهم على جهودهم لحرصهم على وصول الخدمة إلى المستهلكين تحت أي ظروف. وفيما يخص معاناة بعض جهات الدولة من نقص البيتومين قال الرشيدي، إن البيتومين مربوط بوحدة إنتاج البيتومين في مصفاة الأحمدي، وتلك الوحدة تخرج كل سنتين لمدة شهر من أجل الصيانة، وخرجت قبل شهرين ، والآن تعمل تلك الوحدة بطاقتها القسوى، وأي كميات تحتاجها مشاريع الدولة من البيتومين متوافرة الآن بنسبة مئة في المئة. وكان وزير الكهرباء والماء أعرب عن سعادته بافتتاح مختبر فحص الزيوت في منطقة صبحان الذي يعتبر الأول على مستوى المنطقة، والأحدث بالأجهزة المتقدمة، لافتا إلى أن هذا المختبر سوف يكون نواة للصيانة الوقائية لمحولات الكهرباء والماء، متوقعا مع تشغيل المختبر أن تقل عدد الأعطال ونوعيتها ما كانت عليه في السابق، لأن المختبر سوف يعطي تنبيها بالأعطال التي يمكن أن تحدث للمحولات، والقيام بصيانتها قبل حدوثها. وأشار في الختام إلى أن المختبر يعتبر من أحدث المختبرات على مستوى العالم وبالمنطقة، وفخورون بأنه يدار بأيدٍ كويتية مئة في المئة وباقتدار ونتمنى للقائمين عليه التوفيق.

