أول النهار

بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد، ومتابعة من رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، قام آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار عدنان الفضلي والوفد المرافق له، بزيارة تفقديه إلى القوات الكويتية المشاركة في عملية (إعادة الأمل) بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكان في استقباله في قطاع العمليات الأول بمنطقة (الرياض) بقاعدة الملك سلمان الجوية، قائد القوات الجوية الملكية السعودية صاحب السمو الملكي الفريق الركن طيار تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وعدد من كبار ضباط القوة الجوية السعودية، بعدها استمع اللواء الفضلي الى إيجاز عن دور قواتنا المشاركة في عملية (إعادة الأمل)، ثم توجه لحضور مأدبة الغداء التي أقامها قائد القوات الجوية الملكية السعودية على شرفه والوفد المرافق له.

كما قام آمر القوة الجوية اللواء ركن طيار عدنان الفضلي والوفد المرافق، بعد ذلك بالتوجه لقطاع العمليات الثاني بمنطقة (خميس مشيط) حيث كان في استقباله قائد المنطقة الجنوبية اللواء الركن طيار عبدالله القفاري، وآمر قاعدة الملك خالد الجوية اللواء ركن طيار عبدالعزيز القديري، وآمر القوة الكويتية المشاركة العقيد الركن طيار ظافر العجمي، وعدد من ضباط القوة الكويتية المشاركة وضباط من قاعدة الملك خالد الجوية، بعدها استمع إلى إيجاز عن الدور والمهام المنوطة بالقوة الكويتية المفرزة، والعمليات الجوية التي تقوم بها مع قوات التحالف في عملية (إعادة الأمل).

وقد كرم آمر القوه الجويـة خلال زيارته المشاركين بالقوة الكويتية، ونقل لهم في كلمة له تحيـات النائب الأول لرئيـس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع ورئيس الأركان العامة للجيش، ونائب رئيس الاركان العامة للجيش، وحرصهم الدائم على مثل هذه الزيارات للاطمئنان على الضباط وضباط الصف والأفراد المشاركين ضمن القوة الكويتية، والتعرف على جميع احتياجاتهم وتسخير كل الإمكانات التي تمكنهم من أداء مهامهم العسكرية على أكمل وجه، وذلك تقديراً للعمل الذي يقومون به جنبا إلى جنب مع أشقائهم في قوات التحالف الدولي، هذا وقد رافق آمر القوه الجوية أثناء زيارته للقوات الكويتية عدد من كبار قيادات القوة الجوية.

