الأولى

في اطار متابعته للجهود المبذولة لاحتواء تداعيات الأمطار، أجرى سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اتصالات هاتفية مع عدد من الوزراء المعنيين شدد فيها على ضرورة التأكد من جهوزية الإدارات الحكومية واستعدادها لأي طارئ في ظل الظروف الجوية الحالية.

في الوقت نفسه أصدر وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح تعليمات لمديري المناطق الصحية باعلان حالة الاستعداد والجهوزية في المستشفيات.

في هذه الأثناء تقدم النائب خالد العتيبي باقتراح لانشاء لجنة وزارية تتولى حصر الأضرار التي نجمت عن الامطار الغزيرة التي هطلت على البلاد الثلاثاء الماضي، وصرف تعويضات للمتضررين بشكل فوري، توفيرا للوقت، ومنعا لتكبد المواطن عناء انتظار الأحكام القضائية التي قد تستغرق سنوات. وأضاف: ان أزمة الأمطار السابقة التي تضررت بسببها ممتلكات ثابتة ومنقولة دعت أحد المواطنين الى اللجوء للقضاء، وبالفعل قضت احدى المحاكم باحقيته في التعويض عن تلف مركبته.

ونصت المادة الأولى من المقترح على تشكيل لجنة وزارية باشراف وزير الداخلية يرأسها مدير الادارة العامة للدفاع المدني وتضم في عضويتها ممثلين عن الاطفاء ووزارات الصحة، والشؤون والمالية، والاسكان والبلدية، على أن تتولى اثبات الأضرار الثابتة والمنقولة لجراء السيول والأمطار والكوارث الطبيعية وأوقات الأزمات. وأشارت المادة الثانية الى انه يناط باللجنة حصر الأضرار التي تلحق بالمركبات والمحال التجارية والمنازل وغيرها بعد استقبال طلبات المتضررين والتحقق منها وتحديد قيم التعويض واحالتها لوزارة المالية لصرفها، أسوة بما يحدث في الكثير من دول العالم.

وفي سياق ذي صلة، اكد وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي اهمية الوصول الى خطة وحلول متكاملة لانهاء المشاكل التي طرأت بسبب موجة الامطار التي هطلت على البلاد الثلاثاء الماضي، لافتا الى ان المسؤولية السياسية الملقاة على عاتقه تحتم عليه اداء الدور المطلوب منه بشكل حيوي.

واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده مع وزير الاعلام محمد الجبري في حضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية: اننا نسعى الى وضع خطة متكاملة لمكافحة تداعيات الامطار وتلافي السلبيات وضمان عدم تكرار الاخطاء، موضحا انه اجتمع مع القيادات في 25 اكتوبر الماضي وحثهم على تلافي الاخطاء، لكن القصور بقي موجودا، لذلك شكلت لجنة للتحقيق في الموضوع سنعلن عما وصلت اليه امام الجميع بكل شفافية، مشيرا الى ان التحقيق سيشمل المتقاعدين من الجهات المسؤولة. واوضح الرومي انه قدم تعليمات لفرق الوزارة بالاستنفار والاستعداد لأي حالات طفح قد تحدث، موضحا ان من اسباب عدم التجديد لوكيل وزارة الاشغال عواطف الغنيم التوجه الى ضخ دماء جديدة في الوزارة.

وفيما يتعلق بمدير هيئة الطرق احمد الحصان قال الرومي لقد رفضت سفره لاميركا، الا انه اصر على السفر، ولما قلت له ابعث بديلاً عنك، قال: سأخرج باجازة مرضية، لكني لم اعطه اذنا رسميا بالسفر.

من جهته قال وزير الاعلام محمد الجبري ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك حث على ايضاح الصورة كاملة للمواطنين والمقيمين بشأن الامطار، مضيفا: لدينا 7 مراسلين لنقل الاخبار اولا فأولا، معلنا عن تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المعنية لحالة الطرق وقت الامطار وفي مختلف الاحوال الجوية التي تتعرض لها البلاد تعمل على مدار الساعة.