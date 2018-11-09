الأولى

امتد الخلاف بين النائبين محمد الدلال وخليل الصالح بشأن أولويات اللجنة التشريعية، وموضع قانون الفقه الجعفري منها، اذ اعتبر الدلال ان الصالح يريد فرض أولوياته الخاصة متهما إياه واخرين بخلق بؤرة خلاف وصراع. وتصدى الصالح لهجوم الدلال بقوله ان قانون الفقه الجعفري ليس أولويتي، بل اولوية مكون رئيس من مكونات المجتمع انا احد ممثليه، مضيفا: ان قانون الفقه الجعفري ضرورة للمجتمع وخصوصا موضوع الاحوال الشخصية فيه. وكشف الصالح بقوله: محمد الدلال قال لأحد النواب قبل انتخاب رئيس اللجنة، لو مُكنت لان اصبح رئيسا للتشريعية فسأعمل على وضع الفقه الجعفري كأولوية.

وكان النائب الدلال قال في وقت سابق ان قانون الفقه الجعفري ليس اولوية بالنسبة للجنة، وهناك أجندة في التشريعية ليست توافقية، ونحن نأمل ألا يتطور هذا الأمر إلى أن يكون بؤرة خلاف، ولا نريد ان يكون المجلس من داخله بؤرة صراع، كما لا نساعد من يحاول أن يخلق هذا الصراع لان هذه القضية تتعلق بأمن البلد ومصلحته بشكل عام.

