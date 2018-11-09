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واشنطن - الوكالات: أطاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوزير العدل في حكومته جيف سيشنز عبر «تويتر» كالعادة في اول اجراء بعد الانتخابات النصفية وهدد بالرد اذا استخدم خصومه الديموقراطيون اغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب لفتح تحقيقات في ادارته وموارده المالية فيما حذر زعماء الديموقراطيون من المساس بعمل المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة.

وبعد يوم من فقد الجمهوريين السيطرة على مجلس النواب نفذ ترامب تهديداته المتكررة باقالة وزير العدل. الذي اثار غضب الرئيس عندما تنحى عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2016.

وتنحي سيشنز قد يكون الأول في سلسلة عزل شخصيات رفيعة في وقت يعيد فيه ترامب تشكيل فريقه ليعزز مساعي اعادة انتخابه في 2020. وقرر ترامب تعيين ماثيو ويتيكر، مدير مكتب سيشنز، وزيرا للعدل بالانابة وقال انه سيرشح شخصا للمنصب قريبا. وأثار تحرك ترامب انتقادات حادة من الديموقراطيين الذين قالوا انه يسعى لتقويض التحقيق الروسي. وقالت نانسي بيلوسي زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب والتي يمكن ان تكون الرئيسة التالية للمجلس في بيان نشر على «تويتر» ان الاطاحة بسيشنز «محاولة فاضحة» لتقويض التحقيق الروسي. وحضت ويتيكر، الذي يعارض تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر على ان «ينأى بنفسه» عن التورط في الأمر.

وخلال مؤتمر صحافي اتسم بالتوتر وشهد جدال ترامب مع الصحافيين تباهى الرئيس الأميركي بدوره في المكاسب التي حققها الجمهوريون في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس التي جرت الثلاثاء وحذر من «وضع يشبه الحرب» في واشنطن اذا قام الديموقراطيون بالتحقيق معه.

وقال ترامب ان بوسعه ان يقيل مولر وقتما يريد لكنه متردد في اتخاذ هذه الخطوة وقال «لا اريد ان اوقفه (التحقيق) لأنني من الجانب السياسي لا احب ان اوقفه». واكد ترامب انه على استعداد للعمل مع الديموقراطيين بشأن الأولويات الرئيسة لكنه يشعر بأن اي تحقيقات من مجلس النواب في امر ادارته ستضر بآفاق العمل المشترك. وقال ترامب «بوسعهم ان يلعبوا تلك اللعبة، لكن بمقدورنا لعبها بشكل افضل... كل ما ستفعلونه هو انكم ستدورون في حلقات مفرغة وسيمر عامان ولن نكون حققنا شيئا».

من جهته طالب زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بأن يتنحى ويتيكر، عن الاشراف على التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأميركية. وكتب شومر عبر موقع تويتر «من الواضح ان الرئيس لديه شيء يخفيه».