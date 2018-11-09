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ثوسند أوكس، كاليفورنيا- أ. ف. ب: قتل 12 شخصا من بينهم رقيب في الشرطة على يد مسلح في إطلاق نار في حانة وقاعة رقص مكتظة بالطلاب في منطقة لوس أنجليس في جنوب كاليفورنيا في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء الخميس (حسب توقيت غرب الولايات المتحدة)، على ما أفادت الشرطة وشهود امس. وعثرت الشرطة على مطلق النار مقتولا داخل الحانة في بلدة ثوسند أوكس الراقية في لوس أنجليس حيث كان ينظم حفل طلابي لكن لم يمكن على الفور تحديد ما اذا كان المسلح قتل برصاص قوات الأمن أم انتحر. وفي مؤتمر صحافي عقد في الساعات الأولى لصباح امس قال مسؤول الشرطة في دائرة فنتورا جيف دين إن 12 شخصا قتلوا في الاعتداء فيما جرح 12 شخصا آخرين. كما أكد أن هوية مطلق النار ودوافعه لاتزال غير معروفة. وهذا ثاني حادث إطلاق نار على حشود في الولايات المتحدة في أقل من أسبوعين. لكن عدة شهود وصفوه على انه رجل كان يرتدي معطفا أسود وملتحٍ ويحمل سلاحا من العيار الثقيل وألقى عدة قنابل دخان داخل حانة بورديرلاين قبل أن يفتح النيران. وقال دين المشهد مروع في الحانة. الدماء في كل مكان.

وتابع ليس لدينا فكرة إذا كانت هناك صلة بالارهاب بهذا أم لا. كما تعلمون هناك تحقيقات جارية والمعلومات سترد حينما يكون باستطاعتنا تحديد المشتبه به بالضبط وما هو الدافع الذي قد يكون خلف قيامه بهذا العمل المروع. وأوضح لم يقدنا مكتب التحقيقات الفدرالي الى أي شيء للاعتقاد ان هناك صلة بالارهاب في الحادث بالتأكيد سننظر في هذا الخيار.

وعثرت قوات الأمن على 11 قتيلا في الحانة قبل أن ترتفع الحصيلة بمقتل هيلوس إلى 12 قتيلا بدون مطلق النار. وكانت حانة بورديرلاين تستضيف حفلا طلابيا يشارك فيه مئات الشباب كما أعلن غارو كوردجيان من مكتب شرطة دائرة فنتورا.

وقال الطالب الجامعي مات وينرسترون البالغ من العمر 20 عاما واحد المنظمين في الحانة إن مطلق النار استخدم مسدسا قصير الماسورة يضمن 10-15 مخزن ذخيرة. وأفاد لقد كان مجرد (سلاح) نصف اوتوماتيكي لقد (أطلق) عدة طلقات، وحين بدأ في إعادة تعبئته شرعنا في إخراج الناس ولم أنظر خلفي.