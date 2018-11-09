loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«التربية»: لا مشاكل بعد المطر والدراسة تسير بشكل طبيعي


أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف يوسف النجار، عدم وجود أي مشاكل أو عقبات في المدارس جراء الأمطار، وقال إن الدراسة تسير بشكل طبيعي ونسبة الحضور جاءت في معدلاتها الطبيعية الاربعاء والخميس. وقال النجار، ان الوزارة حريصة على متابعة الأوضاع وتفقد أحوال المدارس وسير العمل فيها نظرا الى الأحوال الجوية المتقلبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه لا توجد مشاكل تذكر.
وأوضح أنه بناء على تعليمات وزير التربية وزير التعليم د. حامد العازمي تم تشكيل فرق للتدخل السريع في كل المناطق التعليمية للتعامل الفوري مع أي موقف، مشددا على الحرص على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والادارية.
وأشاد النجار بالجهود التي تبذلها الادارات التعليمية والمراقبون ومديرو المدارس في مختلف مناطق الكويت لتفادي أي عقبات.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة