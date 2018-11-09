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حظرت وزارة التجارة والصناعة استيراد الزيتون المصري، فيما رفعت الحظر عن لحوم الابقار والاغنام والماعز ولحوم الطيور والبيض المبستر من 8 بلدان.

وأفاد أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية بالهيئة العامة للغذاء والتغذية عادل السويط ان حظر استيراد زيتون كالاماتا المنتج في مصر جاء بسبب احتوائه على مبيد بروفينوس بنسبة تتجاوز الحدود القصوى المسموح بها وفقا للمواصفات القياسية المعتمدة.

وبين السويط ان قرارات الوزارة شملت رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الأبقار والأغنام والماعز الطازجة والمبردة والمجمدة والمصنعة بجميع انواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من الصومال والجزائر وزامبيا وكينيا وغامبيا الاسلامية. واضاف: وتضمنت القرارات ايضا رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الطازجة المبردة المجمدة المصنعة بجميع أنواعها ومشتقاتها وبيض المائدة من جمهورية الهند وعن استيراد منتج بيض مبستر «أومليت» من بلد فرنسا.