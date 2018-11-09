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أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري امس الخميس ان هناك تعويضات لأصحاب المباني المرخصة الواقعة ضمن نطاق مشروع السكك الحديدية، مشيرا الى تخصيص أراض بديلة لأصحاب الحيازات.

وجدد الجبري دعمه الكامل للمزارعين ليقوموا بدورهم على الوجه الأكمل بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الهيئة العامة للزراعة عقب استقبال الجبري رئيس وأعضاء اتحاد المزارعين نسبت فيه الى الوزير قوله إن (هيئة الزراعة) مستمرة في تنفيذ خططها الرامية للنهوض بالجانب الزراعي والجوانب الحيوية الأخرى.

