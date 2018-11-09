الأولى

بين النائب اسامة الشاهين أن الطاقة الانتاجية للنفط الخفيف عالي الجودة تتراوح ما بين 175 ألفا و200 ألف برميل يوميا، إلى جانب 500 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي الحر، مضيفا أن النفط الجديد يزيد سعر البرميل الواحد منه 5 دولارات عن النفط التقليدي الثقيل الذي استمرت الكويت في إنتاجه لمدة 72 عاما ومنذ العام 1946. واشاد بهذا الإنجاز مؤكدا انه ينقلنا إلى إنتاج نوع أكثر جودة وأكثر طلبا في السوق العالمية. ودعا الشاهين الحكومة إلى توجيه عائد هذا الانجاز لرفاهية المواطنين وتعزيز ميزانية البحث العلمي ولاسيما أن السنوات الخمس الماضية شهدت تخفيض هذه الميزانية حتى أصبحت أقل من المعدلين القومي والعالمي، مطالبا بأن يتم خلق كيانات صناعية واقتصادية وانتاجية تحقق مداخيل مالية جديدة وتوفر فرص عمل أفضل للمواطنين.

