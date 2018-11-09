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أكد المتحدث الرسمي باسم مؤسسة الرعاية السكنية ابراهيم الناشي ان عدد اولويات الاعاقة لدى الطلبات الاسكانية القائمة بلغ 2739 طلبا، لافتا الى ان العدد الإجمالي للطلبات حتى نهاية الشهر الماضي 99490 طلبا.

واضاف خلال مؤتمر صحافي عقده امس ان عدد المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية خلال الشهر الماضي بلغ 655 مواطناً، لافتاً الى ان عدد المعاملات المنجزة في المؤسسة وجميع الفروع التابعة لها خلال الشهر ذاته بلغ 29500 ألف معاملة. وعن مشروع جنوب مدينة صباح الأحمد، قال الناشي ان عدد حالات التخصيص على المشروع ارتفعت الى 7940 بعد رفع اولوية التخصيص على المشروع حتى نهاية 2016، موضحا ان الاسبوع المقبل سوف يشهد رفع الاولوية للمشروع حتى 2017.

وافاد الناشي بان مشروع شرق تيماء وهو المعني بقانون من باع بيته انطلق في يونيو 2018 ووصلت نسب الانجاز الفعلية فيه الى 3.46% ومن المتوقع ان يسلم تعاقديا نهاية 2020، مشيرا الى ان هناك مشروعا مماثلا في شرق مدينه صباح الأحمد سيدخل حيز التنفيذ السنة المالية المقبلة.