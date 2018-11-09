وطن النهار

أشاد برلمانيان بريطانيان بالدور الكبير والمميز لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد (قائد العمل الانساني) والكويت (مركز العمل الانساني) في مختلف القضايا الانسانية مؤكدين أن «الكويت بلد مهم جدا وحليف مستقر في منطقة مضطربة». وثمن البرلمانيان في لقاء مع «كونا» أمس الخميس بمناسبة زيارة وفد مجموعة الصداقة البرلمانية (البريطانية - الكويتية) في مجلس العموم البريطاني الى البلاد حاليا مساهمة سمو الأمير في رفع المعاناة عن أبناء الشعب السوري من خلال استضافة الكويت ثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الانساني في سورية وأيضا استضافتها مشاورات السلام اليمنية فضلا عن دور سموه في لم الشمل الخليجي.

وأعرب رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية (البريطانية - الكويتية) في مجلس العموم البريطاني ورئيس الوفد ممثل حزب المحافظين ليو دو كرتي عن اعتزازه وسعادته والوفد البرلماني البريطاني بزيارة الكويت.

وأكد دو كرتي أهمية العلاقة بين الكويت وبريطانيا قائلا ان البرلمان البريطاني ينظر للكويت «كبلد مهم جدا وحليف استراتيجي ومستقر في منطقة مضطربة اضافة الى أنه صديق قديم».

ولفت الى أن البلدين سوف يحتفلان العام المقبل بالذكرى الـ 120 لعقد اتفاقية الصداقة والعلاقات المميزة بين البلدين منوها بما تتمتع به الكويت من نظام برلماني حقيقي ومجلس الأمة يؤدي دورا مهما. ووصف الديموقراطية الكويتية بأنها أكثر تميزا في منطقة الشرق الأوسط مشيدا بدور النواب خلال لقاء الوفد بلجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الكويتية وما تقوم به من دور رقابي.

وأضاف دو كرتي أن وجود الديموقراطية في الكويت «أمر مهم جدا ونرى أن العملية الديموقراطية قابلة للتطور والتحسن بالنسبة للكويت ولبريطانيا أيضا» لافتا الى أن النظام الديموقراطي البريطاني موجود منذ 800 عام تقريبا لكنه لا يزال يخضع لتطورات.

وأشار الى أن مناقشات واسعة جرت مع لجنة الشؤون الخارجية الكويتية شملت ملفات مثل الدفاع والأمن والتجارة والتعلم والثقافة لافتا الى أن البرلمانيين يعملان على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقال انه بناء على عضويته في لجنة الدفاع البرلمانية «يطمح الى تعزيز التعاون في مجال الدفاع من خلال التدريب المشترك بين القوات البريطانية والكويتية وأن يكون هناك حضور دائم للقوات البريطانية لتعزيز هذا التعاون العسكري». وأكد دو كرتي أن دور مجلس التعاون الخليجي كمؤسسة متماسكة وفعالة يصب في مصلحة بريطانيا.

وعن الأزمة بين بريطانيا وروسيا اثر حادثة (سالزبري) قال دو كرتي ان مجلس العموم «متحد في شعوره بالغضب لما حدث والذي يعد خرقا فاضحا للسيادة» لافتا الى أهمية الأخذ بعين الاعتبار القوانين الدولية «فما حدث هو خرق فاضح لتلك الأحكام الدولية والمجتمع الدولي يدين تلك التصرفات».

حرب بالوكالة

من جانبه أفاد عضو البرلمان البريطاني عن حزب الديمقراطيين الأحرار اليستر كارمايكل حول رؤية البرلمان البريطاني لقضايا الشرق الأوسط وتحديدا القضية السورية بأن الوضع السوري خرج من التراجيديا الى الكارثة مؤكدا أن هناك صعوبات كبيرة وكثيرة سوف تشهدها المنطقة عقودا.

وقال ان هذه الأزمة تحولت من حرب أهلية الى حرب بالوكالة بين قوى مختلفة تسببت في الكثير من عدم الاستقرار في المنطقة. وحول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والفرص المرجوة من تلك الخطوة أكد أن (بريكسيت) يعد فرصة كبيرة للتجارة والاستثمار لبلادنا مع الشركاء من خارج الاتحاد الأوروبي.

ولفت الى أن الكويت تعد محط أنظار البريطانيين في مسألة زيادة الاستثمار والتجارة متمنيا قرب عقد اتفاقية تجارة حرة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي. وعن الاتفاق النووي الايراني ورؤية البرلمان البريطاني للعقوبات الأميركية الأخيرة أوضح أن الحكومة البريطانية «تدعم الاتفاق النووي والأحزاب عموما تؤيد موقف الحكومة لايمانها بأنه يتيح قنوات للتواصل مع ايران لاقناعها في تغير نهجها».

واستطرد كارمايكل قائلا: «شخصيا أتعاطف مع توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعتقد أنه يجب أن تصل رسالة قوية لطهران لتغيير نهجها تجاه جيرانها وقضايا المنطقة».

يذكر أن وفد مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية - الكويتية في مجلس العموم البريطاني وصل الى البلاد الأربعاء الماضي في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام.

