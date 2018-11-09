وطن النهار

أشاد مسؤول في وزارة الخارجية الاسبانية بالدور الكبير الذي تقوم به الكويت في دعم انشطة الامم المتحدة وجهودها المتواصلة والمتنامية منذ شغلها مقعدا غير دائم في مجلس الأمن في عملية استتباب الأمن والسلم على المستويين الاقليمي والدولي.

وثمن مدير عام ادارة الشؤون السياسية والامنية في وزارة الخارجية الاسبانية انريكي مورا في اجتماع مع سفير الكويت لدى اسبانيا عياده السعيدي السياسة الحكيمة والرشيدة لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد التي تجعل من الكويت راعية للسلام. ونوه بالعلاقات الثنائية المتميزة والأواصر الوثيقة التي تجمع بين البلدين قيادة وشعبا وتعاونهما الوطيد في القضايا الدولية لاسيما دفع عملية السلام في الشرق الأوسط وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في المنطقة وتوحيد الجهود للتصدي لآفة الارهاب.

وقالت السفارة الكويتية في بيان ان الطرفين اكدا ضرورة الاستمرار في عملية التشاور السياسي كما تبادلا الرؤى بين البلدين الصديقين حول مجمل قضايا منطقة الشرط الأوسط.

وأضاف البيان انهما بحثا ايضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في الارتقاء بها الى مستويات الطموح على جميع الأصعدة لتحقيق مصالح البلدين الصديقين.

