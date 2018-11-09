وطن النهار

شدد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في اتصال هاتفي مع الوزراء المعنيين على ضرورة التأكد من جاهزية الادارات الحكومية في ظل الظروف الجوية الحالية واستعدادها لأي طارئ.

وكان سمو الشيخ جابر المبارك قد استقبل رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير التجارة والصناعة خالد الروضان في قصر السيف أمس نائب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية أوكرانيا الصديقة باولو روزينكو والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ومعالي رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد وسفير الكويت لدى أوكرانيا د. راشد العدواني. واستقبل المبارك وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية (البريطانية - الكويتية) في مجلس العموم البريطاني ليو دوكرتي والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

واستقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية د. عبداللطيف الزياني والوزراء المعنيين بالعمل البلدي ومن يمثلهم بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمناسبة انعقاد اجتماعهم الحادي والعشرين في الكويت. حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخة اعتماد خالد الأحمد.

واستقبل المبارك كذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشقيقة الشيخ د. عبدالله بن محمد ابراهيم آل شيخ والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.

حضر المقابلة رئيس بعثة الشرف المرافقة النائب د. عودة الرويعي وسفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود.

