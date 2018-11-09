وطن النهار

عقد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس الخميس مباحثات رسمية مع رئيس مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية الشيخ د. عبدالله آل الشيخ والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. وجرى خلال المباحثات استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون بينهما في المجالات كافة لاسيما المتعلقة بالجانب البرلماني. كما تطرقت المباحثات إلى العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى آخر تطورات الأوضاع في المنطقة. إلى ذلك استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير روسيا الاتحادية لدى الكويت نيكولاي ماكاروف بمناسبة تسلمه مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت. كما استقبل سفير أستراليا لدى الكويت جوناثان غيلبرت. واستقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الكويت د. علي عنايتي بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت. واستقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه وفد مجموعة الصداقة البرلمانية البريطانية - الكويتية في مجلس العموم البريطاني برئاسة النائب ليو دوكرتي وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد. تم خلال اللقاء بحث عدد من الملفات المتعلقة بتعزيز وتطوير التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في الجانب البرلماني. كما تطرق اللقاء الى آخر مستجدات الاوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية وسبل توحيد المواقف بين البرلمانين في المحافل البرلمانية حضر اللقاء اعضاء وفد مجموعة الصداقة البريطانية - الكويتية النواب فيليب هولوبون واليستير كارمايكل وسايمون هور، وعضوا مجلس الأمة مبارك الحريص وعبدالله فهاد العنزي والسفير البريطاني لدى الكويت مايكل دافنبورت.

