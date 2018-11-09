وطن النهار

أصدر وزير الصحة الشيخ باسل الصباح تعليماته لمديري المناطق الصحية والمستشفيات باعلان حالة الاستعداد والجهوزية في المستشفيات تحسبا لتقلبات الطقس في الساعات المقبلة.

وأوضح الوزير الصباح في تصريح صحافي مساء أمس الأول الأربعاء انه دعا مديري المناطق والمستشفيات الى توخي الحيطة والحذر وأصدر تعليماته لهم باعلان حالة الاستعداد والجهوزية في المستشفيات تحسبا لتقلبات الطقس خلال الساعات المقبلة.

وكانت ادارة الأرصاد الجوية توقعت زيادة فرص سقوط الأمطار تدريجيا في البلاد يومي غدا الخميس «أمس» وبعد غد الجمعة «اليوم» في حين تسود البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس اعتبارا من يوم السبت لتبلغ ذروتها مساء ذلك اليوم وحتى فجر الأحد لتكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار غزيرة على بعض المناطق.

الى ذلك تشير التوقعات المبدئية للحالة الجوية المرتقبة الى تأثر البلاد خلال الساعات المقبلة بامتداد للمنخفض السوداني الموسمي مع وجود منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا ما يؤدي لتكاثر كميات السحب المنخفضة والمتوسطة تتخللها سحب ركامية تؤدي الى سقوط أمطار متفرقة خفيفة الى متوسطة تكون رعدية على بعض المناطق.

