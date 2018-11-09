وطن النهار

أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف يوسف النجار عدم وجود أي مشاكل أو عقبات في المدارس التابعة للوزارة جراء الأمطار وأن الدراسة تسير بشكل طبيعي ونسبة الحضور في معدلاتها الطبيعية.

وقال النجار لـ (كونا) أمس ان الوزارة حريصة على متابعة الأوضاع وتفقد أحوال المدارس وسير العمل فيها نظرا الى الأحوال الجوية المتقلبة التي تمر بها البلاد مؤكدا أنه لا توجد مشاكل تذكر.

وأوضح أنه بناء على تعليمات وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور حامد العازمي تم تشكيل فرق للتدخل السريع في كل المناطق التعليمية للتعامل الفوري مع أي موقف مشددا على الحرص على سلامة الطلبة والهيئتين التعليمية والادارية.

وأشاد النجار بالجهود التي تبذلها الادارات التعليمية والمراقبون ومديرو المدارس في مختلف مناطق الكويت لتفادي أي عقبات.

