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وطن النهار

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الجارالله التقى سيلفرمان ومسؤولة أممية


التقى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أمس الخميس سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين اضافة الى تطورات الأوضاع على الساحتين الاقليمية والدولية.
واجتمع الجارالله في وقت لاحق مع نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق المعنية بالشؤون السياسية والمساعدة الانتخابية أليس وولبول التي تقوم بزيارة للبلاد والوفد المرافق لها.
وتم خلال اللقاء بحث آخر جهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) المتعلقة بالبحث عن مصير المفقودين الكويتيين وآخر الجهود المبذولة كما حث أليس على تكثيف الجهود لانهاء هذا الملف.


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