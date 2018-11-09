وطن النهار

قال وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي: ان الكويت حكومة وشعبا تتشرف باستضافة اعمال الاجتماع الحادي والعشرين للوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون الخليجي سائلين المولى عز وجل ان يلهمنا السداد، ويأخذ بأيديناجميعا لما فيه الخير وان يكلل اعمالنا وجهودنا بالنجاح. واوضح الرومي خلال الاجتماع وتكريم بلدية الكويت بجائزة مجلس التعاون الخليجي للعمل البلدي بدول المجلس بدورتها الثانية بحصولها على المركز الأول «اسواق المباركية» من قبل الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان الاجتماع يأتي في اطار التعاون الخليجي واستكمالا لمسيرة تاريخية تجسد روح التعاون المشترك بين اشقائنا في الخليج ايمانا منا بأن ذلك التعاون له بالغ الأثر في تحقيق المصالح العليا لدولنا والرخاء والتنمية لشعوبنا الخليجية وانـها لمناسبة كريمة لتعزيز الحوار بين دولنا الخليجية حول الرؤى والأفكار والتجارب المتعلقة بالعمل البلدي من خلال الدراسات وأوراق العمل والبحوث التي تقدم في هذا المجال بما يعود بالخير على البيت الخليجي.

وأكد الرومي ان مسيرة العمل الخليجي المشترك مضى عليها ما يقارب اربعة عقود حققنا خلالها العديد من الانجازات الا ان الطريق مازال طويلا لتحقيق طموحات قادتنا وتطلعات شعوبنا، وان استمرار هذه المسيرة المباركة ومضاعفة انجازاتها وصيانة مكتسباتها لن يتحقق الا بتوحيد وتضافر الجهود والعمل المشترك وتبادل الخبرات في مجال العمل البلدي بين دولنا وصولا الى الغايات المنشودة والنتائج المرجوة لتحقيق نقلة نوعية على صعيد التنمية العمرانية للبيت الخليجي ومحاكاة طموح وآمال شعوبنا. واوضح اننا اليوم نحمل على عاتقنا مسؤولية ترسيخ الهوية الخليجية المشتركة في مجال العمل البلدي واستكمال مسيرة التعاون الخليجي المشترك والحفاظ على مكتسباته والتنسيق فيما بيننا لمواجهة التحديات الاقليمية الحالية والمستقبلية، وبحث جميع السبل والآليات والمقترحات التي تحقق تلك الأهداف بغية الوصول للمزيد من الانجازات بما يحقق التقدم والرخاء والتطور لشعوبنا وهو اقل ما تستحقه منا. وقال: اننا نتطلع بكل ثقة وتفاؤل وبعون من الله تعالى آملين ان نخرج من هذا الاجتماع بأفكار ورؤى وأطروحات جديدة تسهم في تطوير الخدمات البلدية للمواطن الخليجي، وأن يسهم هذا الاجتماع في اتخاذ العديد من القرارات التي من شأنها دعم مسيرة العمل البلدي بين دول الخليج محققين الأهداف السامية التي يسعى قادة مجلس التعاون الخليجي لتحقيقها تلبية لآمال مواطني مجلس التعاون خاصة وأن جدول الأعمال المقرر مناقشته في هذا الاجتماع يزخر بموضوعات هامة تعود على شعوب المنطقة بالخير والفائدة. وشدد الرومي على ان الظروف والتحديات الراهنة تجعلنا اكثر اصرارا وعزيمة على تحقيق آمالنا والسعي وبذل الجهود للتقدم والنماء الذي ننشده لأوطاننا بما يعود بالرخاء لمجتمعاتنا. بدوره تقدم الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني الى مقام صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، على دعم سموه المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرصه واخوانه اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، على تعزيز ورعاية هذه المسيرة المباركة لتحقيق اهدافها السامية نحو مزيد من التعاون والترابط والتكامل خدمة لمواطني دول المجلس. واوضح الزياني قائلا: اننا نسعى تنفيذا لتوجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول المجلس. وما من شك في ان ما تقومون به من جهود ملموسة في هذا السبيل نابع من اهتمامكم وحرصكم على ان يسهم العمل البلدي بدور فاعل في دفع مسيرة التعاون الخليجي المشترك بعد النجاحات الكبيرة والانجازات المتميزة التي حققتها هذه المسيرة المباركة طوال السنين الماضية في مختلف المجالات. واشار الزياني الى ان اجتماع لجنتكم الموقرة اليوم يتزامن مع تنظيم الأمانة العامة، بالتعاون مع وزارة الاعلام، في الكويت لفعاليات ايام مجلس التعاون، التي تأتي تنفيذا لتوجيهات اصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، رعاهم الله، لاطلاع مواطني دول المجلس على ما حققته مسيرة العمل الخليجي المشترك من انجازات. وتتضمن تلك الفعاليات ورش عمل وندوات وملتقيات شملت جوانب متنوعة من مجالات العمل المشترك. وشكر الزياني في الختام حكومة الكويت وجميع المؤسسات والهيئات على دعمها ورعايتها لتلك الفعاليات وما بذلوه من جهد ملموس لاظهارها بالشكل المميز وخالص الشكر والتقدير الى كبار المسؤولين في البلديات واللجان الفنية وفرق العمل على الجهود المميزة التي بذلوها للاعداد والتحضير الأعمال اجتماعكم لدعم مسيرة العمل البلدي الخليجي المشترك.

من جانبه اعرب مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي عن سعادته لعودة الكويت مجددا لريادتها في الحصول على الجوائز، مؤكدا ان هذا الأمر ليس بجديد ولا غريب، على الكويت التي تعتبر سباقة في مثل هذا التنافس الخليجي الذي ينعكس فعليا على تعميم المشاريع الناجحة في دولة الكويت، وباقي دول الخليج. وأضاف ان «الفوز بالمركز الأول اضافة لتقرير تحسين بيئة الأعمال الذي صدر أخيراً بأن بلدية الكويت مستمرة ومواصلة في الصعود بتحسين بيئة الأعمال مؤشرات تنعكس على اداء البلدية بشكل عام، وهذا يدل اننا نسير بالطريق الصحيح»، مشيرا الى ان «البلدية خلال مشاركاتها في المسابقات السابقة لم يحالفها الحظ في الحصول على الجوائز، والأن عادت الكويت».

وأعلن المنفوحي عن طرح مسابقة جديدة «20-20»، والتي تتعلق بتهيئة بيئة الأعمال لذوي الهمم، وكيفية قيام البلديات في مساعدة اصحاب الهمم لينخرط في العمل. وعن فحوى اجتماع وزراء البلديات، قال المنفوحي: ان الاجتماعات الخليجية تأتي لتبادل الأفكار وزيادة اللحمة في ما بين دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدا ان التعاون كان سمة تلك الاجتماعات لاسيما انه تم اقرار خطة المخطط الهيكلي لدول مجلس التعاون وتم تكليف احدى الجامعات الخليجية لتنفيذ المخطط والتأكيد على تناغم المناطق الحدودية الخليجية من اجل انسجام كل دولة مع دولة، وتم اقرار اعادة رفع الكود الخليجي الموحد بتوصية من وزراء المالية بتوفير ميزانية للمضي قدما في تنفيذ المشروع.

وأكد في الختام ان الامانة العامة ستتحمل مسؤولية تسويق الخدمات التي تقوم بها دول الخليج، حيث لا يخفى على الجميع الدور الذي تقوم به البلديات الخليجية، والخدمات التي تقدمها التي لا تتوافر في دول العالم الأخرى.

