وطن النهار

أكد المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية م. ابراهيم الناشي ان عدد اجمالي اولوية الاعاقة لدى الطلبات الاسكانية القائمة بلغ 2739 طلبا، لافتا الى ان العدد الاجمالي للطلبات الاسكانية حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 99490 طلبا قائما. وقال الناشي خلال المؤتمر الصحافي الشهري الذي عقده امس في مبنى المؤسسة بجنوب السرة ان عدد المتقدمين للحصول على الرعاية السكنية خلال الشهر الماضي بلغ 655 مواطناً، لافتاً الى ان عدد المعاملات المنجزة في المؤسسة وجميع الفروع التابعة لها خلال الشهر ذاته بلغ 29500 ألف معاملة.

وبخصوص مشروع جنوب مدينة صباح الاحمد، قال الناشي ان عدد حالات التخصيص على المشروع ارتفعت الى 7940 طلباً بعد رفع اولوية التخصيص على المشروع حتى نهاية 2016 وما قبل، موضحا ان الاسبوع المقبل سيشهد رفع الأولوية للمشروع حتى 2017 وما قبله. وأضاف ان مشروع شرق تيماء وهو المعني بقانون «من باع بيته» انطلق في يونيو 2018 وقد وصلت نسب الانجاز الفعلية 3.46% ومن المتوقع ان يسلم تعاقديا نهاية 2020، مشيرا الى ان هناك مشروعا مماثلا في شرق مدينة صباح الاحمد سيدخل حيز التنفيذ السنة المالية المقبلة.

وعن مدينة صباح الاحمد افاد الناشي بان الضاحية C انتهت المؤسسة من طرح جميع المباني العامة فيها، مفيدا ان المؤسسة ابلغت جميع الجهات المعنية لتشغيل مايدخل تحت مسؤوليتها الادارية. واوضح انه لا يوجد تأخير في تنفيذ المشروع جنوب عبدالله المبارك، مبيناً ان بدء تنفيذ البنى التحتية للمشروع في ابريل 2018 بمدة تنفيذ 24 شهراً والمتوقع الانتهاء منه ابريل 2020، مفيداً ان نسبة انجاز المشروع الفعلية تسبق التعاقدية اذ بلغت 6.90% مقابل نسبة تعاقدية 6.79% حتى نهاية الشهر الماضي. وعن مدينة المطلاع السكنية، قال الناشي ان نسبة الانجاز الفعلية للمشروع في عقده الاول الخاص للطرق الرئيسة تجاوز النسبة التعاقدية بعد وصول النسبة الفعلية الى 39.16% من اصل 31.65% التعاقدية على يكون الانتهاء منه في سبتمبر 2020 بعد البدء بتنفيذه سبتمبر 2016، وبشأن العقد الثاني الذي يضم 18519 قسيمة، قال ان نسبة الانجاز الفعلية للعقد حتى نهاية الشهر الماضي بلغت 20.54%، فيما يفترض ان تكون نسبة الانجاز الكلية التعاقدية 43.16%، مفيداً بان هناك نسبة تأخير فعلية عن النسبة التعاقدية في العقد وان المؤسسة تتابع بشكل مباشر مع المقاول المعني لتجاوز هذه النسبة خلال الفترة المقبلة. وعن العقدين الثالث والرابع للمدينة، أوضح الناشي ان نسبة الانجاز الفعلية للعقد الثالث لتنفيذ البنى التحتية لعدد 4770 قسيمة في الضواحي N2 و N3 بلغ 5.29% في حين ان نسبة الانجاز الفعلية للعقد الرابع لتنفيذ البنى التحتية لعدد 4999 للضواحي N1 و N4 بلغت 8.73%، مبينا ان عقود مشروع مدينة المطلاع الخاصة بالمباني الخدمية يتم برمجتها من خلال مستشار عالمي لتتواكب مع بدء المواطنين بتنفيذ قسائمهم بعد اذن البناء وتم تحديد مدة 18 شهر لانجازها كما تم الاستعانة بمكتب هندسي اشرافي منذ 6 اشهر تقريباً لمتابعة اعمال العقد الثاني الخاص بتحديد قسائم 8 ضواحي سكنية. وعن شقق مدينة جابر الاحمد، قال الناشي ان المؤسسة تنفذ حالياً 520 شقة في المدينة وان نسبة الانجاز الفعلية تفوق التعاقدية بعد وصولها الى 66.16% على ان يتم توزيعها خلال السنة المالية المقبلة، مفيداً ان السكن العمودي في البلاد يحظى باقبال من المواطنين بعد تسليم جميع شقق مشروعي جابر الاحمد وشمال غرب الصليبيخات وتقدم اعداد تفوق اعداد الشقق المراد توزيعها. اما بخصوص مشروع غرب عبدالله المبارك، ذكر الناشي ان المؤسسة طرحت عقود المباني وعددها 97 مبنى وهي حسب العقود ومنها رقم 1323 وبلغت نسبة انجازه الفعلية 5.78%، وعقد رقم 1334 بلغت نسبة انجازه الفعلية 5.79%، فيما كان العقد رقم 1337 بنسبة انجاز فعلية تقارب 10.40%، اما العقد رقم 1345 فهو في المرحلة التحضيرية.

