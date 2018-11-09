وطن النهار

أكدت نائب مدير عام شؤون القوى العاملة الوطنية، في برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ايمان الانصاري، ان البرنامج يقوم بجهود كبيرة لدراسة احتياجات تدريب القوى العاملة الوطنية في ضوء متطلبات سوق العمل والتنسيق وتقديم البرامج التدريبية الملائمة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بهدف تشجيع وتهيئة الطلبة للانخراط في العمل في مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية في التنمية الاقتصادية الكويتية انطلاقاً من رؤية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد في دعم واستثمار الطاقات الشبابية.

وقالت الأنصاري في كلمة بمناسبة الاحتفال بتخريج وتوظيف 50 شاباً كويتياً بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وبنك برقان بحضور مدير عام معهد الدراسات المصرفية د. يعقوب الرفاعي ومدير عام مجموعة الموارد البشرية في بنك بوبيان. عادل الحماد.

وأضافت: أننا انطلقنا بهذه النجاحات في برنامج اعادة الهيكلة بعد تضافر جهود البرنامج بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية وبنك بوبيان في ايجاد حاضنة لتدريب العناصر المميزة والجادة للعمل في مؤسسات القطاع الخاص وانطلقنا بتعاون ثلاثي بيننا وبشراكة استراتيجية لتحقيق الأهداف المشتركة.

وأوضحت ان البرنامج حقق في مجال تدريب وتأهيل وتوظيف الشباب الكويتي نجاحاً غير مسبوق، حيث ابرم عقوداً مع حوالي 35 مؤسسة في مختلف التخصصات وبلغ عدد من تم تدريبهم خلال هذه الفترة حوالي سبعة آلاف شاب وشابة من الكويتيين.

