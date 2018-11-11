آخر النهار

فازت الكويت بالمركز الأول في الدورة السابعة لمونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام متصدرة بذلك 14 دولة عربية مشاركة.وأهدى رئيس الوفد الكويتي الى المونديال وكيل وزارة الاعلام المساعد لشؤون الاذاعة الشيخ فهد المبارك الصباح في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) فوز الكويت بالمركز الاول الى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء والى وزير الاعلام والعاملين في الوزارة والى الشعب الكويتي الكريم.وأعلن عن حصول الكويت على 63 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية فضلا عن شهادات تقدير.وقال ان وزارة الاعلام شاركت في فعاليات المونديال بـ 55 عملا اذاعيا وتلفزيونيا فاز معظمها بجوائز المهرجان.وأضاف أن هذا يؤكد أن التحضير للمهرجان واختيار الأعمال المشاركة كان متميزا، مشددا في الوقت ذاته على الأهمية التي توليها وزارة الاعلام لابراز انتاجها المتميز في جميع فنون العمل الاذاعي.وأوضح أن مونديال القاهرة للأعمال الفنية والاعلام يشهد تطورا مستمرا من حيث التنظيم والفعاليات إلى جانب عدد الأعمال المشاركة سواء كانت اذاعية أو تلفزيونية.من جانبه أعرب رئيس مونديال القاهرة للاعمال الفنية والاعلام رئيس اتحاد المنتجين العرب ابراهيم ابوذكري لـ «كونا» عن جزيل الشكر الى دولة الكويت كونها ضيف شرف المونديال في دورته السابعة.وهنأ ابوذكري الكويت لحصولها على المركز الاول بين الدول العربية وأكثرهم حصادا للجوائز بـ 63 جائزة ما بين الاعمال الاذاعية والتلفزيونية.واوضح أن مهرجان هذا العام الذي كان من المقرر اقامته في الفترة من 6 الى 9 نوفمبر الحالي لم يتم تأجيله ولا الغاؤه «لكن تم الغاء مراسم حفل الافتتاح وحفل الختام لظروف أمنية». وأعرب عن الاسف لانسحاب جمهورية العراق «لظروف خارجة عن ارادتنا».وأفاد ابوذكري بانه كان لمونديال هذا العام 42 لجنة تحكيم في جميع المسابقات «وتجاوز عدد الاعمال المشاركة من الدول 700 عمل اذاعي وتلفزيوني».وأضاف انه كان بين المهرجانات الجديدة هذا العام المهرجان العربي لفنون الطفل «وكانت هناك مشاركة كبيرة» من القنوات التلفزيونية الحكومية ومؤسسات الاعلام العربية.وأشار ابوذكري الى ان مهرجان هذا العام «كان سيتميز ايضا بامور كثيرة لولا الظروف الأمنية التي منعتنا من اقامة حفل الافتتاح والختام والفعاليات المصاحبة».وشاركت الكويت في فعاليات المونديال بوفد ضم بالاضافة الى رئيسه الشيخ فهد المبارك كلا من مدير ادارة البرنامج العام في اذاعة الكويت سعد الفندي ومدير ادارة العروض بالقناة الأولى في تلفزيون الكويت مشاري البعيجان وابراهيم ماتقي وحمد السهيل.

