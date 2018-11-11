آخر النهار

انطلقت التحضيرت للموسم الثاني لجائزة فلاح الحجرف للاعمال الوطنية والتي تأتي تحت عنوان «تعزيز قيم المواطنة والتسامح والانتماء للمجتمع الكويتي»، وكانت الدورة الاولى لهذة الجائزة قد حصدت الكثير من المشاركات والاهتمام والمتابعة وايضا الاكتشافات على صعيد التجارب الشبابية الموهوبة .

وجاء في بيان وزعته اللجنة المنظمة لدعوة الطلبة للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية.. انه وإيمانا بأهمية رعاية الشباب وتشجيع الروح الوطنية لديهم ونبذ التطرف والتعصب بجميع أشكاله ودعما لروح التنافس البناء بين ابناء وبنات الوطن، تتقدم جائزة فلاح مبارك الحجرف للاعمال الوطنية بدعوة ابنائنا وبناتنا الطلبة بالمشاركة في إحدى الجوائز المخصصة لموسم 2018 والتي خصص لها «أربعون جائزة تشجيعية» في كل من المجالات التالية:

- القصة: كتابة قصة قصيرة تستمد احداثها من المجتمع الكويتي وعدد الجوائز 10 جوائز قيمة كل جائزة 250 ديناراً.

- الشعر: كتابة قصيدة وطنية او اجتماعية تصب في اهداف الجائزة تكون باللغة العربية الفصحى عدد الجوائز 10 جوائز قيمة كل جائزة 250 ديناراً.

- الرسم : رسم لوحة فنية تنقل رسالة وطنية او اجتماعية - عدد الجوائز 10 جوائز قيمة كل جائزة 250 ديناراً.

- الفيلم القصير : الفيلم القصير لنقل فكرة او رسم رسالة تخدم اهداف الجائزة عدد الجوائز 10 جوائز قيمة كل جائزة 250 ديناراً. واشارت اللجنة المنظمة الى ان شروط المشاركة ان يكون المشارك طالباً مسجلاً في احدى المدارس الحكومية او الخاصة بدولة الكويت وألا يتجاوز عمر المشارك 18 عاما - وأن يكون كويتي الجنسية او من أم كويتية - وأن تقدم الاعمال عن طريق مواقع الجائزة : www. Falahaward.org.

وآخر موعد لتسليم الاعمال يوم الاثنين الموافق 31 ديسمبر 2018 .

