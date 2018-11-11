آخر النهار

اليوم، قبل أي وقت مضى، تبدو الدراما التلفزيونية في الكويت، بأمس الحاجة إلى مهرجان أو ملتقى يعمل على تكريم وتقييم هذا الإبداع وهذا الجهد الفني العالي المستوى.

نحترم الجهود المبذولة، خصوصاً، ونحن سنوياً أمام أكثر من 20 عملاً درامياً أو أكثر، راحت تغطي الساحة المحلية وقنواتها وتتجاوز ذلك إلى كم متميز من الفضائيات الخليجية والعربية، وأمام ذلك العطاء لابد من مهرجان، وتحت مظلة وزارة الإعلام، بوصفها المظلة الحاضنة لصناعة الدراما التلفزيونية.

مشيرين إلى أن وجود مهرجان لصناعة الدراما التلفزيونية، من شأنه الاحتفاء بهذا الإبداع، وخلق حوار مشترك وفتح الآفاق وأبواب متجددة للتعاون بين وزارة الإعلام والقطاع الخاص.

كما أن وجود مهرجان أو ملتقى للدراما التلفزيونية، من شأنه تطوير لغة التنافس والتعاون والتبادل عبر حوار منهجي عال المستوى يأخذ بعين الاعتبار مستقبل هذه الحرفة وكوادرها وفي مختلف القطاعات والتخصصات.

إنها دعوة لحوار منهجي، يأخذ بعين الاعتبار وضع اللوائح المنظمة وخارطة العمل لهكذا مهرجان، من شأنه أن يتحول إلى موعد متجدد مع الإبداعات المتخصصة في هذا المجال الفني.

مهرجان للدراما التلفزيونية أمر أساس من أجل مستقبل صناعة.. وكوادر وطنية.. وأجيال من المبدعين والنجوم.

وعلى المحبة نلتقي.

