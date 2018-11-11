آخر النهار

ليلة استثنائية منقطعة النظير عاشها جمهور حديقة الشهيد مع فرقة عزيزة انطلق مهرجان التراث المعاصر التي نظمته حديقة الشهيد للسنة الثالثة على التوالي بالتعاون مع أكاديمية لوياك للفنون الأدائية «لابا» الخميس الموافق 8 نوفمبر 2018 على المسرح المكشوف .

أحيت الفنانة «عزيزة» أول ليالي المهرجان برفقة فرقة موسيقية مؤلفة من ثمانية عازفين، حيث قدمت العديد من أشهر الأغاني الطربية التي أحبها الجمهور وشاركها جميع اغانيها مرددا ومصفقاً وهاتفاً لها، حيث بدأتها بأغنية زروني كل سنة مرة» الحان سيد درويش، «علموني حبك ولاموني» لفيروز، تبعتها بريمكس أغان رومانسية «لفريد الأطرش» «يا زهرة في خيالي»، و«ياك الدنيا حلوة وياك»، ولعبدالوهاب «بلاش تبوسني في عنيا»، ولفيروز «البنت الشلبية»، وشفتو من بعيد ليارا ثم غنت «كل ليلة» كتبت كلماتها في روما، وذلك عن «قصة حب مستحيلة عندما رأت امرأة تتمشى بحديقة شاردة الذهن فكانت ملهمة لكلمات هذه الأغنية تلتها أغنية «يا منيتي يا سلا خاطري» كلمات وألحان الشاعر الفنّان الأمير القمندان والتي أداها العديد من الفنانين بمختلف الأصوات حيث شاركها الجمهور مرددا كلمات الأغنية بحماسة شديدة أعقبها أغنية «الحلوة دي قامت تعجن في الفجرية» لسيد درويش حيث تعالت شهقات الجمهور بــ «كوكو كوكو» وأغنية «فوق النخل فوق» كلمات ناظم الغزالي، و«نسم علينا الهوى» كلمات الأخويين رحباني، وأغنية «Bella ciao»، و«بتلج الدني بتشمس الدني ويالبنان بحبك» التي أهدتها لبلدها الثاني كويت المحبة والعطاء وأغنية «حلوة يا بلدي» و«سالمة يا سلامة» للمطربة المصرية العالمية «داليدا» ثم أهدت الجمهور أغنية «3 دقات» لأبو وأغنية «أول مرة تحب ياقلبي» لعبدالحليم حافظ ولبت عزيزة طلب الجمهور وأبدعت في أداء أغنية «أوقاتي بتحلو» للراحل «سيد مكاوي» والتي أبدعت بغنائها المطربة الجزائرية «ورد»، و«إبعاد ولاقريبين»، و«منيتي أسهر معاكم» لمحمد عبده، و«ليلة لو باقي ليلة» ألحان عبدالرب إدريس، و«So Good to be true» ،و غنت لكل السمر شباب وصبايا « أسمر يا حلو» للفنانة سميرة توفيق، وريمكس «ميل يا غزيل» لنجاح سلام، وغنت ع الدبكة «جيب المجوز يا عبود» للفنانة صباح وختمت بأغنية «يا صلاة الزين» الحان الموسيقار الراحل زكريا أحمد بتوزيع جديد للموزع ميشال فاضل والتي شكرت فيها الجمهور بكلماتها اللبنانية المميزة «أحبكم فردا فردا.

