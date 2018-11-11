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شددت النجمة البحرينية ريم أرحمة، على أنها تميل إلى تقديم الشخصيات التي تعاني نفسياً ما يدعوها إلى مضامين إضافية لتلك الشخصية، كما سلطت الضوء، خلال حديثها مع النهار على أنها لا تكرر الشخصيات التي تقدمها، وعبرت عن سعادتها للعمل مجدداً مع المخرج القدير محمد دحام الشمري الذي تصور معه هذه الأيام مسلسل غصون في الوحل.

وعن جديدها تتحدث إلى النهار قائلة:

• شرعت منذ أيام بتصوير مسلسل غصون في الوحل مع شركة ديتونا للإنتاج الفني، من تأليف منى نوفلي وإخراج القدير محمد دحام الشمري، وإلى جوار عدد متميز من النجوم تتقدمهم الفنانة النجمة هدى حسين ومحمد الرشيد ومحمد المنيع ولطيفة المجرن وفوز الشطي وأميرة محمد وسارة القبندي وعبدالله الطراروة وعبدالله السيف وعلي الحسيني وكم آخر من النجوم، حيث عودنا المخرج القدير محمد دحام الشمري على كم من الاكتشافات في جملة التجارب الدرامية التي يقدمها.

وتستطرد:

• قبل الحديث عن شخصيتي في المسلسل، أشير إلى أن العمل مع المخرج محمد دحام الشمري يمثل إضافة متجددة، وهو من تلك النوعية من المبدعين الكبار الذين يظلون يبحثون عن أقصى درجات التميز عن فريقه، سواء من هم أمام الكاميرا أو خلفها.

وتتابع الفنانة ريم أرحمة:

• شخصياً لا أميل إلى الشخصيات أو الأعمال السهلة، بل أبحث دائماً كل ما هو صعب، وأميل إلى الشخصيات التي تعاني وتعيش الألم.. وهو ما يخلق عندي حالة من التحدي في البحث وتفجير المضامين الإضافية لتلك الشخصية.

وتقول:

• في مسلسل غصون في الوحل أجسد شخصية روان وهي شخصية محورية، تجد نفسها أمام كم من الظروف والمشاكل العائلية الصعبة، والتي تتطلب من أجل تجاوزها كثيراً من التحديات والمواجهات، وقبل كل ذلك الاعتماد على الذات وتجاوز كل الهوامش التي تحيط بها والتي تكاد تعيقها.. والعمل عامر بالشخصيات النسائية، وهن شخصيات مكافحة.. تتحدى ظروفها.. وأترك التفاصيل عند عرض المسلسل في مطلع العام الحالي بإذن الله.

وعن مساحة التشابه بين هذه الشخصية وما قدمته من ذي قبل تؤكد الفنانة ريم أرحمة:

• لا أكرر الشخصيات التي أقدمها، ومن مبدأ أنني أقرأ الكثير من النصوص والشخصيات، فإنني من النادر أن أتوقف في محطة ذات الشخصية، وهنا أشدد على أهمية وجود حراك عالي المستوى، على صعيد الكتابة والإنتاج الفني، سواء في الكويت أو دول مجلس التعاون الخليجي.

وعن جديدها بعد غصون في الوحل قالت ريم:

• قبيل الانتهاء من غصون في الوحل هناك مسلسل موطني قطعة من فضة تأليف د. حمد الرومي وإخراج منير الزعبي وبطولة عدد متميز من النجوم، وفي مقدمتهم داود حسين وأسمهان توفيق وشهد الياسين ويعقوب عبدالله وحسين المهدي وعبدالمحسن القفاص وغيرهم.. وهذا العمل سيكون جديدي للدورة الرمضانية المقبلة.. ونحن نواصل التصوير.

وتشير إلى أنها قدمت في الموسم الماضي عدداً من الأعمال، ومن أبرزها أشرت إلى مسلسل الخطايا العشر إلى جوار المخرج علي العلي وكل من قحطان القحطاني ونور وهيفاء حسين وعبدالله بوشهري والمسلسل من تأليف الكاتب حسين المهدي. وقبل أن تغادرنا لتصوير المشهد الجديد من مسلسل غصون في الوحل تقول الفنانة ريم أرحمة:

• أثمن الدعم الكبير الذي تقدمه الصحافة الفنية في الكويت للفنانين جميعاً على حد سواء، ما يسهم في تقديم صورة عن مشاركات الفنانة طيلة العام.

